Fernando Fernández-Tapias, ex presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (Ceim) nació el 24 de noviembre de 1938 en Vigo (Galicia) en el seno de una familia humilde, con Juan Manuel Fernández Román como padre y Alma Carolina Tapias Molins como madre. Fue el séptimo de una familia de doce hermanos. Pese a su origen humilde, se convirtió en un reconocido empresario español, aunque también formó parte de organizaciones como el Ceim y la Cámara de Comercio de Madrid. Falleció en Madrid, el 25 de octubre de 2023.

El empresario vivió su vida entre Madrid y Vigo, ciudad que nunca dejó de lado. Además, el expresidente del CEIM pasaba sus vacaciones de verano en la localidad andaluza de Marbella.

Su mujer e hijos

A los veinticinco años se casó con Victoria Riva de Luna,​ con quien tuvo cuatro hijos. Posteriormente contrajo matrimonio con Juana García-Courel Mendoza, con la que tuvo otros dos hijos. Más tarde, en 2002 se casó con Nuria González Sánchez con la que tuvo dos hijos.

Su formación

Fernando Fernández-Tapias estudió un curso de gestión y se diplomó en el Instituto Internacional de Empresas de la Universidad de Deusto.

Su carrera profesional

El empresario gallego tuvo importantes cargos en diversas compañías de España como la constructora OHL, Unión Fenosa o Viajes Marsáns. Por otro lado, el empresario fue vicepresidente primero del Real Madrid durante la presidencia de Florentino Pérez.

El vigués inició su carrera al fundar las empresas navales Amura S.A., Roda S.A. Posteriormente fundó Fernández-Tapias S.A., Conservas Peña S.A. y Conservas Portonovo S.A. Las dos últimas mercantiles operan en el mercado del congelado y enlatado de mariscos y pescados.

Igualmente, como ya mencionamos más arriba, el empresario ocupó el cargo de presidente de la Ceim, patronal madrileña asociada a la CEOE, entre 1985 y 2002. Tras abandonar el puesto en la asociación de empresarios, ostentó la presidencia de la Cámara de Comercio de Madrid.