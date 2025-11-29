Adiós a cocinar en Nochebuena: Mercadona ya tiene la lista de sus platos preparados gourmet y es increíble

Cuando llega el mes de diciembre, es cuando comenzamos a pensar en la vorágine navideña, y de hecho es cuando ya empezamos a diseñar la cena de Nochebuena con antelación, pero entre compras, reuniones familiares y el ritmo habitual del mes, el tiempo vuela. Y cuando te quieres dar cuenta, estás otra vez en el horno, vigilando asados o preparando el entrante de siempre mientras el resto de la familia charla en el salón. Por eso, no sorprende que Mercadona vuelva a apostar por su fórmula más exitosa: cocinar por ti. Y este año lo hace con una carta que, directamente, nos permitirá degustar todo un menú gourmet.

La cadena valenciana ha renovado su oferta de platos por encargo dentro de su sección Listo para Comer, el servicio que ya se ha convertido casi en tradición en muchos hogares. La idea es simple: tú haces el encargo, ellos cocinan, y el día de la cena sólo tienes que calentar y servir. De este modo, te ahorras el tener que hacer listas de la compra, cargar con bolsas infinitas, y mucho menos, pasar la mañana entera preparando cada receta. Este año, además, Mercadona ha decidido reforzar su apuesta con una selección que combina platos muy tradicionales con alternativas más sofisticadas. Un menú completo que abarca desde un cuarto de cochinillo crujiente hasta canapés de inspiración gourmet que podrían estar en cualquier restaurante.

Los platos gourmet de Mercadona para Nochebuena

Antes de saber en qué consiste exactamente el menú para Nochebuena, o Navidad, de Mercadona, es importante tener claras las fechas. Para Nochebuena, los encargos están disponibles hasta el 20 de diciembre. Para Nochevieja, hasta el 27 de diciembre. Después, la cadena habilitará puntos de venta asistida los días 23, 24, 30 y 31, donde se podrá comprar parte del surtido sin reserva previa, aunque no siempre habrá unidades para todos. Y como siempre, el surtido final dependerá de cada tienda, así que conviene consultar antes.

Un menú que este año va un paso más allá

La carta navideña de Mercadona es variada, pero hemos querido unir sus platos en tres categorías, de modo que te sea más fácil elegir: entrantes, raciones individuales que resuelven una cena sin esfuerzo y los grandes asados pensados para compartir.

Lo más llamativo es que el surtido se ha reforzado con propuestas que no buscan solo comodidad, sino también cierta puesta en escena. Porque si algo quiere evitar Mercadona es que quien opte por estos platos tenga la sensación de estar sirviendo comida precocinada. Y lo cierto es que, viendo la variedad, cuesta pensar en una mesa que no pueda montarse con esta oferta.

Los mejores entrantes

Los canapés son un ejemplo claro del cambio de enfoque. La bandeja es para cuatro personas y cuesta 15 euros, pero lo relevante es la variedad: desde tartaletas de langostino al ajillo a otras con crema de foie y manzana caramelizada. Hay opciones más clásicas y otras inesperadas, como la de queso stilton con crispy de mango, pensadas para acompañar un aperitivo sin complicaciones. Incluso los rollitos de pan de molde, que podrían sonar sencillos, llevan rellenos de salmón o surimi y quedan bastante resultones en mesa.

A su lado, aparece la ensaladilla de marisco, otra de las propuestas pensadas para compartir entre 6 personas por 15 euros. No está disponible en Galicia, pero en el resto del país funciona como entrante frío que se monta en segundos: merluza, bocas de mar, langostinos y un toque de huevo hilado que recuerda a los platos navideños más tradicionales.

Los platos individuales, pensados para quien quiere algo especial sin encender el horno

Aquí es donde Mercadona ha mejorado más su carta. Muchos hogares mezclan platos principales para adaptarse a los gustos de cada invitado, y la cadena ofrece varias opciones individuales que parecen pensadas justo para ese tipo de cenas.

El muslo de pollo relleno con salsa de trufa es probablemente el más sorprendente por su relación calidad-precio: 15 euros por una pieza rellena de foie, panceta, chalotas, ciruelas y trufa, acompañada de un puré trufado. Se calienta en minutos y queda con una presencia bastante cuidada.

La carrillada guisada, que se vende a 20 euros, es otra opción que funciona para cenas pequeñas. La salsa de vino tinto, las patatas panadera y las cebollitas confitadas hacen que parezca un guiso casero más que un plato preparado. Y lo mismo ocurre con la paletilla de cordero lechal, que por 27 euros ofrece una ración individual bastante contundente. Basta con darle un golpe de horno para que recupere ese punto dorado que asociamos al cordero navideño.

Los grandes protagonistas: los asados para compartir

El plato estrella, como cada año, es el ¼ de cochinillo asado. Está pensado para dos personas y cuesta 50 euros, una cifra que sigue resultando más competitiva que muchos asadores. Lo acompañan patatas panadera y cebollitas confitadas, y el toque final lo pones tú en el horno, con unos 20 minutos de grill para conseguir la piel crujiente.

En Galicia, Mercadona incluye otro protagonista: el bacalao con grelos y patatas, una receta muy tradicional de la zona que este año vuelve al catálogo por 33 euros para 2 personas. Y en provincias como Jaén, Almería o Granada aparece otra incorporación interesante: el lomo asado con Pedro Ximénez por 30 euros para cuatro personas, una alternativa más suave que encaja muy bien en cenas donde se busca un sabor menos potente que el del cordero o el cochinillo.

También tenemos las mini tortillas de patata, disponibles sólo en ciertas comunidades, y que se venden en estas especialidades: boletus y trufa, grana padano y cecina, o sobrasada con miel. El precio es 4 euros por tortilla.

Con este menú tan gourmet, Mercadona vuelve a confirmar el porqué es una de las mejores opciones para quienes no tienen tiempo de meterse en cocina durante la Navidad, o sencillamente no les apetece. Platos completos, con precios ajustados y sin que tengas que hacer apenas nada. Sólo calentar, disfrutar de la cena de Nochebuena con los tuyos, ¡y listo!.