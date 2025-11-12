La filial de Abertis, Arteris, ha conseguido una ampliación para seguir operando la autopista BR-101/RJ Norte, a través de su concesionaria Autopista Fluminense, en Río de Janeiro (Brasil), según ha informado la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la empresa se ha adjudicado la licitación publicada por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), dependiente del Ministerio de Transportes de Brasil, para continuar con la actividad. Además, la compañía asegura que prevé una inversión de unos 500 millones de euros en los próximos siete años.

Este proyecto supone una oportunidad estratégica para Abertis, ya que amplía la vida útil de un activo relevante dentro de su cartera, garantiza ingresos a largo plazo y mejora su estructura financiera en el país.

Arteris, participada por Abertis (42,44%) y Brookfield (57,56%), gestiona desde 2008 la BR-101/RJ Norte, una vía de 322 kilómetros que conecta Río de Janeiro con áreas metropolitanas y da servicio a 9,4 millones de personas en 13 municipios del estado, responsables del 18% de su Producto Interior Bruto (PIB).

El nuevo contrato no contempla un pago inicial al organismo concedente e incorpora un modelo concesional actualizado, con ajustes en las tarifas, un nuevo plazo de 21 años (hasta 2047) y una menor dependencia de las fluctuaciones del tráfico.

Proyecto de Abertis

Para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la fluidez del tránsito, la compañía prevé inversiones (capex) de alrededor de 500 millones de euros en un periodo de siete años, que se financiarán mediante el flujo de caja y la deuda del propio proyecto.

Con esta renovación, Abertis consolida su presencia en uno de sus principales mercados y avanza en su estrategia de crecimiento y sustitución de flujos de caja, gracias a una cartera diversificada y a la ampliación de la duración media de sus concesiones.

En los últimos años, el grupo ha renegociado con éxito la extensión de cerca del 70% del resultado bruto de explotación (Ebitda) de su cartera de autopistas.

El consejero delegado de Abertis, José Aljaro, ha destacado que esta operación representa una oportunidad clave al prolongar un activo estratégico y fortalecer la posición del grupo como líder en Brasil, donde gestiona más de 3.000 kilómetros de autopistas, una parte significativa del total de 8.000 kilómetros de Abertis.

«Con ello aportamos estabilidad al grupo y demostramos nuestra capacidad para extender las concesiones actuales, manteniendo un portafolio equilibrado», ha añadido el responsable de la empresa.