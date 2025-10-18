El Villarreal también secunda las protestas contra su partido de Liga en Miami contra el Barcelona

El fútbol español se rompe. El partido de la Liga que disputarán Barcelona y Villarreal en Miami el próximo 20 de diciembre es el motivo. Los clubes de Primera División llevan toda la jornada protestando a través de la negación a jugar los primeros 15 segundos de partidos. Secuencia que la Liga de Tebas no emite en la realización. En su lugar ha puesto imágenes aéreas de los estadios hasta que el balón rueda de verdad.

Tanto Barcelona como Villarreal, los equipos implicados en ese partido de Liga fuera de España, han secundado a las protestas en sus respectivos encuentros ligueros de este fin de semana. El equipo de Marcelino aceptó la protesta del Betis, su rival este sábado, que decidió paralizar el juego durante los primeros 15 segundos. La protesta está organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), quien anunció este viernes que se llevarán a cabo antes de cada partido correspondiente a la novena jornada de Primera División

Los jugadores han protestado de forma simbólica «por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga». Llamó la atención que esta vez la realización de televisión no ocultó las protestas, como ocurriese en el Oviedo-Espanyol, pero sí que quiso minimizar ese mensaje respondiendo con un «compromiso con la paz», en referencia a lo ocurrido entre Palestina e Israel.

La censura de la Liga sí se llevó a cabo en otros partidos. Ante ello, la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) ha pedido a los aficionados que graben la protestas con su móvil. «Ante la censura de la Liga a las protestas contra el plan Miami, si vas al estadio esta jornada: Cuando los jugadores se planten al comenzar el partido grábalo y postéalo en tus redes sociales con los hashtags #KeepFootballHome #LaLigaEnNuestrosEstadios y #LaLigaSinCensura», publicó FASFE a través de sus redes sociales.