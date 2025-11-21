Simone Biles sigue dando que hablar tras la operación de aumento de pecho La gimnasta estadounidense ha decidido abrirse y sincerarse en sus redes sociales "Me llegaban hasta el cuello", comentaba con humor en TikTok.

Simone Biles sigue dando que hablar tras la operación de aumento de pecho a la que se sometió hace unos meses. La gimnasta estadounidense ha decidido abrirse y sincerarse en sus redes sociales, y hace unas horas decidió publicar un vídeo en Tik Tok resolviendo dudas y preguntas que muchos seguidores le habían hecho sobre este asunto.

La deportista reconoce que la operación fue bastante dolorosa y confiesa que la recuperación de su aumento de pecho realizado en junio fue mucho más difícil de lo que imaginaba. «¿La recuperación? Me mintieron… ¡Esto duele muchísimo! No podía ni moverme», decía en el vídeo Simone Biles. «Bueno… lo que todos estaban esperando. Hablemos de esto. Me operé el pecho el 16 de junio», comentaba con humor colocando las manos bajo sus pechos mientras respondía a las preguntas de sus más de 5,5 millones de seguidores en TikTok.

Las confesiones de Simone Biles

La atleta desvela que tras salir del quirófano pensó que los resultados no eran los adecuados: «Le dije que me las quitara, que tenían que ser más pequeñas, que parecían extraterrestres. Pero ahora están perfectas». La deportista más laureada de la historia, con 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales, explica que la recuperación fue más dura de lo previsto: «Me tomé las dos semanas completas de reposo y me alegro de haberlo hecho, porque realmente lo necesitaba».

Simone Biles también revela que los implantes fueron colocados bajo el músculo, algo que le generó inquietud al ver que otras personas aseguraban que su recuperación había sido muy sencilla. «El primer día, Jonathan (Owens, su martido y jugador de la NFL) tuvo que levantarme literalmente de la cama y llevarme al baño. Supongo que tengo más masa muscular que la mayoría de las chicas que se someten a este procedimiento, y todo ese trabajo debajo del músculo me afectó muchísimo».

«Me llegaban hasta el cuello y me asusté mucho, así que hablé con mi médico. Le dije que me las quitara, que tenían que ser más pequeñas, que parecían extraterrestres. Pero ahora están perfectas», finalizaba entre risas la gimnasta norteamericana en su vídeo de TikTok.