Simone Biles admite por primera vez que se ha hecho un aumento de pecho y el resultado es evidente

Simone Biles, la gimnasta estadounidense más laureada de la historia con 11 medallas olímpicas y 23 oros en campeonatos mundiales, ha revelado algunos de sus secretos más personales. La atleta admite por primera vez que se ha operado de un aumento de pecho y que se ha sometido a otras dos operaciones estéticas, una para corregir las bolsas en los ojos y otra para los lóbulos de las orejas.

La joven deportista de 28 años había preguntado a sus seguidores en sus redes sociales qué pensaban que se había hecho, y cuando vio varias de las respuestas decidió abrirse y contar la verdad. «Me he hecho tres cirugías plásticas. Dos de ellas nunca podríais adivinarlas. Haced vuestras apuestas», comentaba antes de revelar esto.

La gimnasta acabó desvelando que se ha sometido a un aumento de pecho, una blefaroplastia inferior y una corrección de los lóbulos de las orejas. «Blefaroplastia inferior porque tenía unas bolsas horribles en los ojos y cirugía del lóbulo de la oreja, ya que cuando era más joven se me desgarró el lóbulo cuando me arrancaron un pendiente», dijo la campeona olímpica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SIMONE BILES (@simonebiles)

La vida personal de Simone Biles

Simone Biles dio mucho que hablar porque decidió parar durante los Juegos Olímpicos de Tokio por sus problemas de salud mental. Antes había hecho historia en el deporte consiguiendo siete medallas olímpicas (4 de oro, una de plata y dos de bronce),

Mientras se recuperaba de sus problemas de salud mental, Simone Biles contrajo matrimonio con el jugador de la NFL Jonathan Owens, al que había conocido en 2020 a través de una famosa aplicación de citas. La ceremonia se celebró en el Cabo de San Lucas de México y a la misma acudieron 144 invitados. Días antes se habían dado el «sí, quiero», en el juzgado del condado de Harris, en Houston. «Teníamos que casarnos ‘legalmente’ en EE.UU., ya que iba a ser una boda viajera», dijo en su día Simone Biles en declaraciones a la revista Vogue.

La leyenda de los Juegos Olímpicos también habló sobre el vestido que llevó para la boda, de Galia Lahav. «Me dejé llevar por mi instinto y por aquello con lo que me sentía más guapa. De hecho, me quedé con un vestido que en un principio dije que no me iba a gustar», dijo en su día.

El abandono de Simone Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por problemas de salud mental puso en primera plana una enfermedad que sufren millones de personas de todo el mundo. Que esto obligara a una de las mejores atletas de la historia mientras conseguía una medalla en pruebas por equipo causó un gran impacto a nivel mundial.

En entrevistas pasadas, Simone Biles confesó que sufría twisties, que se trata de un bloqueo mental en que las gimnastas pierden la orientación en el aire. «Fue un milagro que aterrizara de pie», llegó a decir sobre su desempeño en Tokio sobre la barra de equilibrio. En su día la atleta también confesó que había estado acudiendo a un especialista ante de los Juegos de Tokio, en los que la ansiedad se apoderó de ella. «Debería haber renunciado mucho antes de Tokio. Me puse cada vez más nerviosa. No me sentía tan confiada como debería haber estado con tanto entrenamiento que tenía», dijo durante lo que vivió en los Tokio.

Atualmente, Simone Biles se está tomando un descanso de la gimnasia porque considera que «es fundamental que la salud física esté a la altura de la salud mental», apuntó que estará presente «de alguna manera» en esos Juegos, sin precisar si «compitiendo o en las gradas». ​El aumento de pecho no tiene por qué interferir en su carrera profesional aunque es cierto que no es habitual que las deportistas de élite se operen mientras están aún compitiendo.