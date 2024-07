Quién es Simone Biles: su marido, cuánto mide y las medallas que ha ganado en los Juegos Olímpicos

Simone Biles (14 de marzo de 1997 en Columbus, Ohio) es una de las grandes protagonistas en los Juegos Olímpicos de París 2024. La gimnasta más laureada de la historia ha regresado a la competición este domingo a lo grande en el Arena Bercy para la disputa de las semifinales en gimnasia. Tras abandonar Tokio 2020 por problemas de salud mental, una de las mejores deportistas de todos los tiempos aspira en París a ganar el oro en la prueba por equipos, concurso completo individual y la final de suelo. De momento ha empezado con una actuación sobresaliente.

El regreso de Simone Biles a la competición es uno de los grandes acontecimientos de estos Juegos Olímpicos de París 2024. Después de ausentarse en Tokio 2020 por problemas de salud mental y estar dos años de baja, la aleta americana volvió a finales de 2023 para volver a reinar en la gimnasia y en el Arena Bercy aspira a hacer lo mismo en las distintas categorías en las que compite.

Simone Biles es la máxima favorita para llevarse el oro en la competición por equipos, concurso completo individual y la final de suelo. De momento, en la mañana de este domingo ha saltado a la pista para completar su ejercicio sobre la barra de equilibrio ante la atenta mirada de personalidades como Lady Gaga, Tom Cruise o Snoop Dog, que se unieron a la tremenda ovación del público francés que recibió como se merece a una de las mejores de la historia del deporte.

Cuántas medallas tiene Simone Biles

Simone Biles decidió parar durante los Juegos Olímpicos de Tokio por sus problemas de salud mental. Antes había hecho historia en el deporte consiguiendo siete medallas olímpicas (4 de oro, una de plata y dos de bronce).

De estas siete medallas, cinco las consiguió en Río 2016, en las que consiguió cuatro de oro en competición por equipos, individual, salto y suelo además de un bronce conseguido en barra de equilibrio. Las dos medallas restantes las consiguió en los Juegos de Tokio antes de dejar la competición por problemas de salud mental. Días antes había hecho historia consiguiendo una plata por equipos y un bronce, este en barra de equilibrio. Durante la final por equipos anunció su retirada por problemas de salud mental.

En Mundiales Simon Biles ha ganado un total de 30 medallas, lo que le han hecho ser la gimnasta más laureada de la historia.

Su marido: cuándo se caso y todo sobre su boda

Mientras se recuperaba de sus problemas de salud mental, Simone Biles contrajo matrimonio con el jugador de la NFL Jonathan Owens, al que había conocido en 2020 a través de una famosa aplicación de citas.

La ceremonia se celebró en el Cabo de San Lucas de México y a la misma acudieron 144 invitados. Días antes se habían dado el «sí, quiero», en el juzgado del condado de Harris, en Houston. «Teníamos que casarnos ‘legalmente’ en EE.UU., ya que iba a ser una boda viajera», dijo en su día Simone Biles en declaraciones a la revista Vogue.

La leyenda de los Juegos Olímpicos también habló sobre el vestido que llevó para la boda, de Galia Lahav. «Me dejé llevar por mi instinto y por aquello con lo que me sentía más guapa. De hecho, me quedé con un vestido que en un principio dije que no me iba a gustar», dijo en su día.

Su altura y su peso

Simone Biles ha hecho historia en gimnasia en los Juegos Olímpicos con una altura de 1,42 y unos 48 kilos de peso de pura musculatura. Una fisionomía privilegiada que le ha hecho ganar siete medallas en distintas categorías en dos olimpiadas. Todo hace indicar que durante los Juegos Olímpicos de París aumentará su palmarés.

Simone Biles y la salud mental

El abandono de Simone Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por problemas de salud mental puso en primera plana una enfermedad que sufren millones de personas de todo el mundo. Que esto obligara a una de las mejores atletas de la historia mientras conseguía una medalla en pruebas por equipo causó un gran impacto a nivel mundial.

Incluso en los días previos a los Juegos Olímpicos de París se ha estrenado un documental que narra las vivencias de la americana, que estuvo dos años de baja después de verse obligada a abandonar los Juegos de Tokio durante la competición.

En entrevistas recientes Simone Biles confesó que sufría twisties, que se trata de un bloqueo mental en que las gimnastas pierden la orientación en el aire. «Fue un milagro que aterrizara de pie», llegó a decir sobre su desempeño en Tokio sobre la barra de equilibrio.

En su día la atleta también confesó que había estado acudiendo a un especialista ante de los Juegos de Tokio, en los que la ansiedad se apoderó de ella. «Debería haber renunciado mucho antes de Tokio. Me puse cada vez más nerviosa. No me sentía tan confiada como debería haber estado con tanto entrenamiento que tenía», dijo durante lo que vivió en los Tokio.

Sobre la forma de sobreponerse a estos problemas también dejó claro que «será algo que iré superando durante 20 años». «No iba a permitir que me quitara esa alegría. Así que dejé el pasado atrás todo el tiempo que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron», afirmó a la vez que se hizo un tatuaje para recordar que siempre que uno cae tiene que levantarse.