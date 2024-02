El pasado jueves falleció el hermano pequeño de la estrella del rap Snoop Dog. El jefe del Departamento del Sheriff del condado de Orange en California ha sido quien ha confirmado la muerte de Bing Wothington a los 44 años. Aún se desconoce la causa de la muerte, ya que aún no han salido a la luz los resultados de la autopsia o del examen de toxicología.

El rapero de éxito se ha despedido de su hermano pequeño a través de una publicación de Instagram, donde ha compartido unas fotografías y un vídeo del fallecido junto a su madre. Acompañando a las fotografías, hay un texto de despedida en el que dice: «dile hola a mamá». Además, en una de las imágenes se lee «Hasta que nos volvamos a ver».

El hermano de Snoop Dog era todo un apoyo para el cantante, de quien, además de hermano, era miembro de su staff. Ha ocupado posiciones en el equipo del artista como siendo el gerente de giras del rapero hasta el productor ejecutivo de su sello discográfico. En 2016, Bing Wothington habló acerca de su función en el sello discográfico del rapero.

«Comencé desde abajo, no sólo me convertí en el manager de la gira, solo era el chico de la gira. Trabajé hasta llegar a la cima. Aunque soy hermano de Snoop, él no me dio un puesto de alto rango. No puedes convertirte en presidente sin saber nada sobre ser presidente. Tienes que aprender», comentaba acerca de su trabajo.

La familia, amigos y fans de Snoop Dog lloran la muerte de Wothington. La publicación de despedida del rapero se han llenado de mensajes de cariño, apoyo y fuerzas para el cantante y sus seres queridos. Algunas celebridades como Tyrese Gibson, el director ejecutivo de Volton Travel y que acumula casi 20 millones de seguidores en redes sociales le ha querido dejar un mensaje: «Mantente fuerte hermano, siento que esto haya pasado… Oraciones, amor y luz para ti y tu familia».