Muere una fan de Taylor Swift de 16 años en un accidente cuando acudía a un concierto de la cantante

Una joven fan de Taylor Swift falleció de camino a uno de los conciertos de la artista de la semana pasada en Melbourne en la pasada noche del jueves. Sucedió en un grave accidente de tráfico cuando se encontraba de camino al concierto de la cantante junto a su madre y su hermana pequeña de 10 años.

Según TMZ, en la ruta al concierto desde Gold Coast hacia Melbourne, el coche todoterreno de la familia en el que se encontraba Mieka Pokarier, de 16 años, su madre y su hermana de 10 años chocó contra un semirremolque. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvar la vida de Mieka. La hija menor fue ingresada en un estado crítico y actualmente se encuentra en un coma inducido. La madre también resultó herida, aunque no se conoce su estado. El conductor del camión contra el que se produjo el choque también resultó herido, aunque su vida no está en riesgo.

