Muere una fan de Taylor Swift, en pleno concierto, a los 23 años

El pasado viernes 17 de noviembre, una joven brasileña falleció en un concierto de Taylor Swift a causa de las altas temperaturas. Los asistentes del concierto de la cantante sufrieron unas condiciones extremas de calor por las restricciones del estadio de Río de Janeiro.

La joven de 23 años, llamada Ana Benevides, sufrió un desmayo por un golpe de calor y fue atendida en un puesto médico del estadio donde le intentaron reanimar durante 40 minutos sin éxito. Después fue trasladada a una ambulancia, donde murió a causa de una parada cardiorrespiratoria de camino al hospital.

💔| Ana Benevides, a swiftie who attended last night’s show in Rio, sadly passed away.

— Our thoughts & prayers are with her family pic.twitter.com/0CrH9D55Ns

