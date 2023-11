Taylor Swift: la reacción de la artista tras haberle lanzado objetos al escenario

Taylor Swift pasó por un mal trago en su último concierto en Argentina. The Eras Tour arrasó en Argentina con tres noches de sold out para la cantante. Aún así, la estadounidense tuvo que hacerles una llamada de atención a sus fans en pleno concierto.

En pleno show, la cantante se encontraba al piano cuando alguien del público lanzó un objeto al escenario. Es la primera vez que esto ocurre en esta gira. Swift tuvo que pedirles a los fans que no tiraran nada al escenario, ya que podía resultar peligroso. «Amo que hayáis traído regalos, pero, por favor, no los tiréis al escenario. Os quiero mucho». La artista aseguraba que le asusta mucho que tiren cosas al escenario.

El pasado 12 de noviembre, la cantante terminó tres noches de conciertos en la capital Argentina. El concierto que tuvo lugar el pasado domingo, en realidad estaba previsto para el viernes 10 de noviembre, pero la artista tuvo que posponerlo para dos días después por causas meteorológicas.

La cantante de Tennessee se coronaba el pasado fin de semana en la capital argentina, donde aseguró que volvería en todas sus giras. Era la primera vez que Taylor Swift visitaba el país con un tour. El público argentino le hizo sentir muy arropada y en un post aseguraba que haber comenzado la tirada latinoamericana de su gira en Argentina había sido «la mejor decisión posible».

Andddd we’re back at it! Starting off the South American leg of The Eras Tour in Argentina = best decision possible. I can’t even express my gratitude to the Buenos Aires crowds. I’d never been to Argentina before and they gave us the most electric, magical memories. Thanks to… pic.twitter.com/Ny3MKdhw8y

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 13, 2023