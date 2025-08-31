La resignación de Isi Palazón: «Me muerdo la lengua, pero siempre se equivocan con los mismos»

El Barcelona perdió en Vallecas sus primeros puntos de la temporada y el Comité Técnico de Árbitros gran parte de su imagen. El partido entre Rayo y Barcelona comenzó sin VAR por la incomunicación entre el propio VAR y Busquets Ferrer, árbitro principal de campo. Durante prácticamente todo el primer tiempo se árbitro a la antigua, sin revisión. Y vale que suceda eso para que haya una jugada polémica. Isi Palazón valoró el penalti sobre Lamine Yamal que no tuvo revisión porque el VAR hizo un fundido a negro.

«Te pitan un penalti que no es, te da rabia, lógicamente. Podría decir mil barbaridades, pero entiendo que el árbitro también es persona y se equivoca, pero qué casualidad que siempre se equivocan con los mismos equipos, y eso nos jode muchísimo. Por otro lado, también le honra reconocer su error. Podría venir aquí a rajar de él, pero no lo voy a hacer. Sin VAR, es muy difícil arbitrar», argumentó Isi Palazón.

En los prolegómenos del pitido inicial ya se barruntaba que algo no bueno ocurría. La incertidumbre y el desconcierto presidía en Vallecas. El motivo era que no funcionaba la comunicación entre el árbitro principal y el VAR. Así que, como el protocolo dicta que el partido debe iniciar a la hora fijada, Busquets Ferrer se reunió con los técnicos de Rayo y Barcelona para transmitirles que el encuentro se iniciaría sin VAR.

A los 12 minutos parecía que la situación se solucionaba y la comunicación volvía, pero fue un espejismo, en el minuto 28 se reprodujo la problemática. De nuevo sordos, arbitrando como hace una década, sin la asistencia del VAR. Fue entonces cuando la situación alcanzó temperaturas extremas. En ese tramo de incomunicación fue Lamine, recortó y cayó dentro del área.

Aparentemente, sin que Pep Chavarría cometiera falta. Claro que el VAR no pudo decirle que fuera a revisar la acción, claro que ¿A qué televisión iba a ir? Si tampoco podía ver imágenes en la pantalla. Una concatenación de errores que desembocó en mala praxis y ración de polémica elevado a infinito. Lamine transformó el penalti entre las protestas de jugadores y técnico rayista.