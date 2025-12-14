La Real Sociedad destituye a Sergio Francisco y Ansotegi será el entrenador interino de urgencia

Se confirma lo que era un secreto a voces. Sergio Francisco es historia en la Real Sociedad. La derrota contra el Girona, la tercera consecutiva, ha acabado con el poco pulso que le quedaba. Su recambio será Ansotegi, técnico del filial -que este sábado asaltó (0-3) Riazor- que asciende al primer equipo hasta el parón navideño. Una medida de urgencia para ganar tiempo y hacer un casting de entrenadores más concienzudo. Imanol Agirretxe será su segundo.

El cambio de poderes se hace efectivo esta misma tarde. Pues Sergio Francisco ya no dirigirá el entrenamiento de la Real Sociedad previsto para esta mañana. Se ha retrasado a las 16:00 horas de la tarde y será la primera toma de contacto de Ansotegi y Agirretxe con la plantilla txuri-urdin. A Sergio Francisco le ha pesado el pobre inicio de curso en el únicamente logró un triunfo en sus primeros ocho partidos.

Comunicado de la Real Sociedad sobre el cese de Sergio Francisco

La Real Sociedad ha decidido, con efecto a partir del día de hoy, cesar en sus funciones a Sergio Francisco, quien no continuará al frente del primer equipo. El segundo entrenador, Iosu Rivas, tampoco seguirá en su cargo. El club txuri urdin quiere reconocer la profesionalidad, el esfuerzo y el compromiso mostrados por Sergio Francisco, tanto en el tiempo que ha dirigido al primer equipo como en los años que ha pertenecido a nuestro club.

En su paso por nuestra cantera, en la que ha estado más de once años como entrenador, ha sido una pieza clave en la última etapa de formación de nuestros canteranos. Además de los ascensos logrados, tanto con el C como con el Sanse, muchos de los futbolistas que están y estarán en el primer equipo han pasado por sus manos en ese camino. La Real Sociedad le desea lo mejor para su futuro personal y profesional. Eskerrik asko, Sergio.