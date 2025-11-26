Marcelino deja atónitos a todos tras perder 4-0 en Dortmund: «Sus ocasiones no existieron»

Marcelino ha sorprendido con sus declaraciones tras perder contra el Borussia Dortmund por 4-0. El técnico del Villarreal, que terminó en Alemania con uno menos y prácticamente dice adiós a la Champions League con esta derrota, apunto que las ocasiones de sus rivales «no existieron» y que «el detalle, la suerte» no está de su «lado». El conjunto amarillo, que aguanta el pulso en Liga a Real Madrid y Barcelona, suma sólo un punto en la máxima competición tras cinco jornadas.

«En dos minutos se te viene abajo un muy buen trabajo. Yo no tengo nada que reprochar a los jugadores, todo lo contrario. Felicitarles por el trabajo, competir ante un gran rival. Si vemos las ocasiones que nos hizo el rival, vemos que no existieron, pero que fueron absolutamente determinantes y en algunos casos quizás pudimos haber sido mejor», declaró el entrenador del Villarreal.

«Del 2-0… hasta el penalti lo para el portero y el rechace va el mismo jugador que ejecuta. Y te quedas con 10, entonces ya se pone todo muy difícil. Es una pena que en los momentos puntuales se ve que en esta Champions el detalle, el acierto o la suerte no está de nuestro lado», lamentó el técnico del Submarino Amarillo desde Dortmund.

«Pierdes 4-0 y a veces es difícil explicar un resultado cuando el partido discurre de la forma que ha discurrido. Tienes que aceptarlo, pensar que esto es el máximo nivel que, cualquier mínimo error te puede penalizar. Pero a pesar del resultado creo que el Villarreal no ha hecho un mal partido, todo lo contrario. Creo que habíamos prácticamente paralizado al Dortmund después del inicio, que sabíamos que nos dominaron pero sin hacernos peligro. Luego hicimos una corrección y creo que pasamos a dominar, tuvimos la confianza y tuvimos las mejores ocasiones», añadió.

El Borussia Dortmund goleó este martes al Villarreal y dejó al equipo español prácticamente sin opciones de avanzar en la Champions tras su cuarta derrota en la fase de liga (4-0). El conjunto alemán arrasó a los de Marcelino a partir del descuento de la primera parte, momento en el que se adelantó con el tanto de Guirassy, y selló la victoria con el doblete de su delantero, la diana de Adeyemi y la definitiva de Svensson en el añadido.

El Villarreal se queda con un punto y está a cuatro de puestos de repesca, aunque sus siguientes rivales son, en principio, asequibles: Copenhague y Ajax en La Cerámica y Bayer Leverkusen en Alemania. Sólo un pleno de triunfos podría salvar al submarino amarillo de la eliminación en Champions. La expulsión de Juan Foyth en el minuto 52 agrandó al Dortmund, que desde entonces marcó dos goles más y se lo puso imposible al cuadro español.