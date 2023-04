Jean Todt se pronuncia sobre el estado de salud de Michael Schumacher

El estado de salud de Michael Schumacher sigue siendo una incógnita. La familia del Káiser quiere mantenerlo en la más absoluta privacidad y por eso las informaciones van llegando con cuentagotas. El ex jefe de Ferrari y gran amigo del alemán, Jean Todt, ha hablado sobre el estado de salud del siete veces campeón del mundo en una entrevista donde dejó claro que «los que dicen saber algo no saben nada». «Sabemos que aquel accidente tuvo consecuencias».

«Hay que dejarles en paz. Debemos respetar la decisión de Corinna (la mujer de Schumacher) y sus hijos de guardar la máxima privacidad. Sabemos que aquel accidente tuvo consecuencias. Pero los que dicen saber algo no saben nada. Les visito a menudo, su familia es mi familia», comentó el que fuera jefe de la Scuderia y presidente de la FIA entre 2009 y 2021.

La familia del piloto está llevando el asunto con bastante discreción, apenas unas pocas personas han podido visitar a Schumi. Los paparazzis de todo el mundo le persiguen en busca de una foto actual pero nadie la ha conseguido hasta ahora. Su esposa Corinna pidió que nadie de detalles sobre el estado de salud de su marido y todos los que han acudido a visitarle han respetado su deseo.

Todt se rinde a Aston Martin

Durante su entrevista en el Corriere della Sera, Jean Todt, se rindió a Aston Martin y el gran trabajo que han hecho para poder competir con los mejores: «Es la escudería que ha crecido más de un año para otro. Eso es indudable. La clave de su éxito radica en que han tomado buenas decisiones para conseguir a las personas adecuadas y ponerlas en el lugar correcto. Y es imperativo tener a los mejores en cada área y luego coordinarles de la forma adecuada para crear un ambiente fértil».

Por último, el ex presidente de la FIA habló sobre el polémico final en Abu Dhabi 2021 con Max Verstappen y Lewis Hamilton como protagonistas. Todt desvela que los jefes de Red Bull y Mercedes intentaron influir en su decisión: «No hice nada porque no tenía que hacer nada. Ese no es el papel del presidente de la FIA. Los árbitros deben ser autónomos. ¿Alguna vez han escuchado a Infantino decir: «Aquí hubo un penalti, y aquí no»? En mi documental se puede ver que estoy viendo esa carrera en mi casa de campo. Horner y Wolff me llamaron y les respondí: «No puedo interferir, esto es responsabilidad exclusiva de los comisarios y del director de carrera».