Oficial: Mercedes ficha a Mick Schumacher

Mercedes ha hecho oficial este jueves el fichaje de Mick Schumacher como piloto reserva de la escudería alemana a partir de 2023. Este fichaje llega semanas después de que el hijo de la leyenda de la Fórmula 1 se quedara sin asiento en Haas en una decisión que fue toda una sorpresa en el Gran Circo.

Minutos después de que la academia de Ferrari confirma su desvinculación del equipo italiano, Mercedes confirmó la contratación de Mick Schumacher como piloto reserva a partir de la próxima temporada. De esta manera, después de que Haas decidiera prescindir de él, Schumacher se pondrá a los mandos del Mercedes y será el sustituto de Hamilton o George Russell siempre que la situación lo requiera. El equipo alemán confirmó que el piloto desempeñará un papel importante en el desarrollo del coche.

Willkommen, Mick. 👋 Say hello to our 2023 Reserve Driver, @SchumacherMick. 🤩 pic.twitter.com/iQWLhIE7Pr

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 15, 2022