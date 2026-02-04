España se mete en la final del Europeo de fútbol sala tras saber sufrir ante Croacia

España regresa a una final del Europeo de fútbol sala tras derrotar a Croacia en semifinales (2-1) y seguir contando sus encuentros en el torneo por victorias. La selección española se planta en la final como la gran favorita al título en la final que se jugará el próximo sábado (17:30 horas). Portugal o Francia, que juegan la otra semifinal, será el rival de una gran España en esa final.

Una gran España que está bordando el fútbol sala en este Europeo y que en esta semifinal supo jugar este tipo de partidos. Era la gran favorita ante la sorprendente Croacia, que llegaba por segunda vez en su historia a semifinales. España impuso su poderío ante un ambiente hostil -prácticamente todo el campo de Eslovenia era croata- y una Croacia bien plantada.

Desatascó el encuentro Cortés, que con dos asistencias dibujó la victoria española. El jugador almeriense desequilibró el partido con dos jugadas prácticamente creadas por él, con Pablo Ramírez y Mellado anotando los goles que dieron el triunfo a los de Jesús Velasco.

En un partido cerrado, con Croacia sabiendo que sus opciones pasaban sólo por defender bien, Cortés se inventó dos asistencias que fueron clave. Todo ello mientras también provocó un penalti que los árbitros no quisieron pitar ni con revisión de VAR.

El primer gol, de Pablo Ramírez, llegó con una asistencia del almeriense que, estando en el centro del campo, vio a su compañero donde pocos podrían verlo. Ramírez, eso sí, se lo cocinó: gran control, perfecto recorte y mejor disparo. 1-0 para España y se había hecho lo más difícil. El segundo gol de la selección española llegó en otra conexión entre jugadores de Jimbee Cartagena. Taconazo de Cortés y fuerte disparo de Mellado desde lejos.

Con 2-0, España se vio ya superior, lo vio cerrado y Croacia se llenó de faltas y de amarillas. Los balcánicos, en un momento único para su fútbol sala, fueron empujados por una grada caliente que incluso llegó a tirar botellas en el ecuador de la segunda parte, parando el juego varios minutos. Alentados por ellos, Croacia rozó el gol -que hubiera sido merecido-, pero el portero Didac empezó a hacer buenas paradas.

Eso sí, a falta de cuatro minutos y medio, Croacia sacó portero-jugador y le salió bien, porque en un centro, Rivillos, el capitán español, se marcó en propia puerta. Y ahí sufrió España con un balón al larguero de Croacia, ocasión clarísima que salvó a nuestra selección.

Así, España volverá a jugar una final del Europeo de fútbol sala, la séptima de las últimas nueve ediciones. El equipo de Jesús Velasco ha jugado cinco partidos en este Europeo que se disputa en Eslovenia y todos son victorias. Es un equipo muy serio que supo sufrir y que disputará la final este sábado para buscar el octavo título europeo de la historia.