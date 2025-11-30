España se da un festín ante Georgia con regusto amargo por la lesión de Osobor

España se dio un festín este domingo y ganó a Georgia por casi 30 puntos en el segundo partido de las ventanas FIBA de la clasificación para el Mundial de Qatar 2027 (90-61). La única nota negativa es que su pívot, Great Osobor, que fue el mejor ante Dinamarca, se fue lesionado de la rodilla tras una aparatosa caída y el diagnóstico tiene muy mala pinta. La era Chus Mateo no ha podido comenzar mejor, con un pleno de victorias en su primera concentración como seleccionador que hace que La Familia encarrile el pase a la siguiente fase.

Buen partido del combinado español que supo reponerse a un irregular inicio. Desde que imprimió velocidad y mejoró el acierto exterior, España superó a un rival que fue de menos a más. Georgia, uno de los verdugos de España en el último Eurobasket, aprovechó la debilidad de su defensa para ponerse por delante.

Shengelia empezó con un triple y luego siguieron Andronikashvill y Korsantia para poner un 2-9 en el cuarto minuto de partido. La ventaja llegó hasta los 10 puntos (8-18) tras un triple de Duda Sanadze que provocó el primer tiempo muerto de España en busca de encontrar soluciones ante la intensa y dura defensa de Georgia.

Mejoró algo el combinado español tras el aviso de Chus Mateo, sobre todo en defensa y las diferencias empezaron a recortarse. Pero lo que también mejoró fue el ataque que hasta el momento no era del todo bueno, sobre todo en los lanzamientos exteriores.

España remonta a Georgia

Aunque el base Khatlashvill tuvo sus momentos de protagonistas anotando en ataques directos, lo cierto es que España era otro. Lluís Costa, Oriol Paulí e Izan Almansa aprovecharon sus ocasiones para anotar (23-25) y de nuevo Paulí anotaría un triple para empatar el encuentro (29-29). La entrada de Pep Busquets le dio alas al cuadro español. Fue el que apuntó mejor en los lanzamientos exteriores y fruto de su primer triple llegó la primera ventaja española (32-29).

Fue el inicio del despegue local en el marcador. Y es que tras mejorar en ataque con esos lanzamientos, La Familia dio un paso hacia adelante en defensa y marcó diferencias ante un rival que no encontró huecos para poder anotar. Parcial de 11-2 para España en los últimos cuatro minutos y la selección que se iba al descanso con un 47-33.

Dos triples casi consecutivos de Alberto Díaz al inicio del tercer cuarto acabaron con las opciones visitantes. El equipo español se creció, controló el rebote y fue poco a poco aumentando la ventaja en el electrónico. A Georgia le faltó ambición y cuando se vio con 20 puntos abajo (65-45) no tuvo las fuerzas suficientes para intentar recortar distancias.