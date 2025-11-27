España no da opción a Dinamarca y Chus Mateo culmina un notable inicio

España culminó un notable estreno en las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 con una importante victoria ante Dinamarca en el debut de Chus Mateo como seleccionador (64-74). El equipo nacional superó a los daneses de principio a fin en el Farum Arena y sentó las bases de su idea de juego: rocoso al rebote (42, por 30 de su rival), generoso en ataque (15 asistencias), bien en defensa y, sobre todo, maximizando el acierto interior (52%) por su mala estadística al triple (8/30).

Comienzo esperanzador de la nueva selección española de baloncesto, que sin un sólo jugador NBA ni Euroliga (a excepción de Izan Almansa, más metido en dinámica de la U-22 en el Real Madrid), dio buenas sensaciones de cara al próximo domingo con ese choque de más alto voltaje contra Georgia en Tenerife (19:45 hora peninsular).

Jaime Fernández fue el máximo anotador de los españoles (15 puntos, 6/9 en tiros y 3 triples) y Great Osobor debutó a lo grande con la absoluta (12, 8 rebotes y 2 robos. No menos ilusionante fue la actuación de Álvaro Cárdenas en su primer partido oficial con España (6, 2 y 4 asistencias) en dos minutos menos en cancha que el titular y veterano Alberto Díaz.

El primer quinteto de la era Chus Mateo era el compuesto por Alberto Díaz, Jaime Fernández, Santi Yusta, Dani Díez y Fran Guerra y fue el pívot de La Laguna Tenerife quien anotó los primeros puntos de esta nueva etapa tras un gran robo del base malagueño en la primera posesión de Dinamarca. Tras un primer cuarto de poder a poder, España se hizo con el dominio del partido hasta irse ganando con 12 puntos de ventaja al descanso (33-45).

España minimiza a Dinamarca

Jaime Fernández lideró a la selección española con 12 puntos casi sin fallo en la primera parte y Santi Yusta (8 y 10 con 7 rebotes al final) mantuvo el gran nivel que está mostrando esta temporada en Zaragoza. Entre ambos firmaron prácticamente la mitad de los puntos de una España en la que también destacaban en las dos zonas Oriol Paulí, Dani Díez, Cárdenas y Osobor.

Dinamarca volvió a igualar fuerzas en el tercer cuarto, pero España seguía siendo muy superior y dejaba la victoria muy encarrilada de cara al último acto. Por tanto, hubo más minutos para Francis Hernández o un Cárdenas que estaba causando una gran impresión a su seleccionador. A la realmente le bastó con soportar el chaparrón de Tobias Brahe Jensen (20 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias) contra un oponente claramente inferior.