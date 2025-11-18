Great Osobor, el gigante navarro que aterriza en la nueva selección de Chus Mateo

Great Osobor, vayan apuntando su nombre si no lo han hecho ya. El jugador de 2,03 metros de altura que milita en el Science City alemán es el gigante que acaba de aterrizar en la nueva selección española de Chus Mateo. El seleccionador no ha dudado en elegirle como uno de sus tres pívots en su primera lista con España después de poder verle en persona en algún partido de Bundesliga, donde está despuntando en este inicio de temporada tras llegar desde la Universidad de Washington.

Osobor encadenó cuatro temporadas seguidas en la NCAA (2021-2023 en Montana, 2023-24 en Utah y 2024-25 en Washington) hasta que con 22 años (cumple 23 el próximo 13 de diciembre) ha decidido de cruzar el charco para dar un salto de madurez en la Liga alemana, donde promedia 15,8 puntos, 4,7 rebotes y 1,2 asistencias en los seis partidos que ha disputado hasta la fecha.

El pívot, además, se ha convertido en el primer jugador de la historia nacido en Navarra que es convocado con la selección española absoluta. El pasado verano, Osobor ya despuntó con la España B ideada por Sergio Scariolo y dirigida por Jaume Ponsarnau. En cuestión de dos actuaciones sorprendió al Martín Carpena de Málaga, donde fue decisivo para que los suyos cosechasen su segunda victoria frente a Portugal.

Ese día, en 18 minutos, firmó 10 puntos, capturó 5 balones y repartió 2 asistencias. Tal fue la irrupción que buena parte de la afición de la selección española de baloncesto pidió su nombre entre los pívots elegidos para la lista de Scariolo en el Eurobasket ante una ausencia manifiesta de interiores de garantías como así se terminó reflejando en el torneo con las flojas actuaciones de Willy Hernangómez y Yankuba Sima.

Descubriendo al nuevo gigante de España, Osobor

Pero su oportunidad ha llegado y no parece que la vaya a desperdiciar. Por delante tendrá a un Fran Guerra que tiene experiencia de sobra en las ventanas FIBA y que parte con ventaja en los planes de Chus Mateo por su veteranía y su rodaje en ACB en La Laguna Tenerife. Osobor será en España embajador de Tudela y Navarra, donde nació y vivió hasta los 12 años antes de mudarse a Reino Unido y ganarse posteriormente el salto a Estados Unidos.

En este doble enfrentamiento contra Dinamarca en Copenhague (27 de noviembre) y Georgia en Tenerife (30 de noviembre) tendrá la oportunidad de captar miradas de clubes ACB que ya le ven, además de una alternativa de lujo para la posición de pívot, un cupo nacional para cumplir con las exigencias de la Liga española.

El navarro será uno de los debutantes en estas ventanas. El otro es Lluís Costa, base de La Laguna Tenerife. Y junto a Osobor, otro integrante de la España B, Álvaro Cárdenas, que tuvo unos minutos con la absoluta en el amistoso de preparación del Eurobasket ante Alemania y cumplió con nota. Las ganas de verle actuando en fuego real eran grandes y por fin llegará su momento de la mano de Chus Mateo, que también fue a Grecia para observar su andadura con el Peristeri, donde está cedido procedente del Valencia Basket.