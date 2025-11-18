Chus Mateo: «El Real Madrid ha dado total disponibilidad para que pudiéramos contar con Izan Almansa»

Chus Mateo compareció ante los medios de comunicación tras ofrecer su primera lista como seleccionador de España para las ventanas FIBA de noviembre de cara a los partidos contra Dinamarca, en Copenhague, y Georgia, que se jugará en Tenerife, donde este martes dio a conocer sus 12 elegidos. El ex entrenador del Real Madrid explicó la presencia de Izan Almansa, el único jugador que está en Euroliga, y aclaró que el equipo blanco lo ha puesto fácil para liberarle y que goce de una «experiencia diferente».

«El Madrid ha dado total disponibilidad para que pudiéramos contar con Izan Almansa y va a vivir una experiencia diferente», aclaró Chus Mateo, que también abordó el tema de la complejidad de incorporar efectivos que jueguen Euroliga la próxima semana: «Pudimos haber llamado a jugadores de Euroliga para el partido del domingo, pero no me parecía bien llamar a unos jugadores para el jueves y a otros para el domingo. Son buenísimos, pero trato de fabricar una atmósfera, y mantener la convocatoria ayuda. Es la mejor selección que puedo tener».

Sobre las dos grandes ausencias, aunque esperadas, de Ricky Rubio y Tyson Pérez, dijo lo siguiente: «Los dos han sido contemplados y con los dos hemos hablado. Ricky me ha mostrado su disposición de estar en alguna Ventana, pero esta quizá venga muy pronto. Cuando decida venir a la selección y con el nivelazo que está demostrando tendrá las puertas abiertas. Y con Tyson, igual, lo hemos considerado, pero no ha dado su disponibilidad a ser seleccionado y no quería ir contra una decisión personal».

«Lo primero, quiero resaltar el gran nivel de los clubs. Hay 14 clubes representados de la Liga Endesa y quisiera resaltar el trabajo que hacen con los jugadores. Los jugadores han tenido un compromiso extraordinario cada vez que he hablado con ellos», destacó para comenzar su intervención tras ofrecer su primera lista.

«No tenemos mucho tiempo y quiero ser muy práctico, quiero que los jugadores jueguen como lo hacen en sus equipos y que se signifiquen como lo que son, grandes jugadores», añadió Chus Mateo, que vivirá su debut como seleccionador el próximo jueves 27 de noviembre en Copenhague.