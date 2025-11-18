Chus Mateo se lleva a Izan Almansa en su revolucionaria primera lista de España de baloncesto

Chus Mateo ha dado a conocer este martes su primera lista como seleccionador de España de baloncesto. El nuevo entrenador del equipo español ha comunicado a sus 16 elegidos en Tenerife, donde el combinado nacional jugará el próximo 30 de noviembre contra Georgia. Ese será el segundo partido de estas ventanas FIBA y el debut será el 27 de diciembre con Dinamarca en Copenhague. La principal novedad es la presencia de Izan Almansa tras ser liberado por el Real Madrid, donde no está teniendo muchos minutos.

Cabe recordar que para confeccionar dicha lista Chus Mateo no ha podido contar con jugadores que compitan en la NBA, NCAA y Euroliga. Es decir, de los que fueron al Eurobasket 2025 sólo permanece Santi Yusta (Casademont Zaragoza). No están por supuesto ni Santi Aldama ni Hugo González, ni tampoco los seleccionables de Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket y Baskonia, a excepción de Almansa, que está teniendo más protagonismo en el equipo blanco de la Liga U22.

La lista de España de baloncesto, como decimos, está compuesta por 16 jugadores, de los cuales dos son invitados. De los 14, todos pertenecen a equipos de ACB, salvo Álvaro Cardenas, que juega en Grecia, y Great Osobor, en Alemania. El resto, una revolucionaria convocatoria que luchará por acercar a la selección al Mundial de Qatar 2027.

De los 14 elegidos, el que más internacionalidades acumula es Alberto Díaz (51), que se perdió el Eurobasket por lesión, y también hay dos debutantes: Lluís Costa y Osobor, que deslumbró el pasado verano con la España B de Jaume Ponsarnau en el Martín Carpena. Las grandes ausencias, aunque eran esperadas, son las de Ricky Rubio, que aún no ha decidido volver, y Tyson Pérez, que prefiere representar a República Dominicana.

La lista de la selección de España de baloncesto