Chus Mateo ha sido presentado este martes como nuevo seleccionador español de baloncesto y ha dejado claro que tratará de dejar su «sello» en esta nueva aventura. Después de un decepcionante Eurobasket, el nuevo seleccionador de España ha dejado claro que hay motivos para creer en la Selección: «Tenemos potencial suficiente para volver a vivir momentos muy felices».

«El entrenador español creo que tiene unas cualidades muy buenas para hacerse cargo de una responsabilidad como la selección nacional, cualquier otro de los entrenadores españoles haría un muy buen papel. Sólo quiero hablar de ilusión, estoy muy ilusionado con esta responsabilidad, conozco perfectamente lo que se espera de mí, afronto el reto sabiendo de la dificultad del mismo, con mucha valentía», dijo el técnico en su presentación oficial.

El madrileño destacó su «talante dialogante», aunque dejó claro que tratará de poner su «sello» en esta selección. «Sé lo que tengo que afrontar del pasado, porque Sergio (Scariolo) es uno de los mejores entrenadores que puede haber hoy en día y ha dejado un legado extraordinario, pero también hay un pasado, no solo el inmediato. Quiero rendir un homenaje a aquellos que también hicieron historia dando pasos difíciles», comentó.

«Estoy absolutamente feliz, quiero mandar un mensaje de ilusión, tenemos potencial suficiente para volver a vivir momentos muy felices. A la afición, vamos a trabajar codo con codo para llevar la ilusión a los hogares de España. Lo afrontamos con determinación y valentía para ilusionar otra vez a la afición española», señaló Mateo, «convencidísimo de que va a ir bien».

La ilusión de Chus Mateo

«Cualquier otro de los entrenadores españoles haría un buen papel. Estoy muy feliz con esta responsabilidad. Conozco lo que se espera de mí. Tengo un talante dialogante y me gusta hacer las cosas de forma consensuado, pero voy a tratar de poner mi sello», ha afirmado el ex entrenador del Real Madrid. Además, ha especificado esa última parte, señalando que habla de «honestidad, cercanía, diálogo».

«Solo puedo tener palabras de agradecimiento y estoy convencido de que va a ir muy bien. Hay que trabajar ya porque no hay tanto tiempo como parece. Estaremos muy atentos de todo los jugadores españoles. Estoy dispuesto a dejarme el pellejo por la Federación», ha afirmado Chus Mateo.

Ha hablado sobre el papel que tendrán los hermanos Hernangómez, señalados en el último Eurobasket: «Tanto Willy como Juancho van a ser dos jugadores fundamentales a futuro. No podemos desmembrar lo que tenemos. Ellos dos son esenciales. Es verdad que en este europeo hayan salido señalados, pero en otras ocasiones han hecho europeos extraordinarios».

De cara al futuro, ha revelado que «no es un secreto que hay que hacer cosas nuevas y fórmulas diferentes», pero sí que ha señalado los aspectos positivos que ya ha visto: «Si hay algo que veo es ganas de trabajar. Las ventanas no serán algo fácil pero hay que unirse».

«Hemos visto brotes verdes que hay que dejar crecer. Cada generación tiene su proceso. Hay que dejar que las cosas fluyan y vayan poco a poco. Lo más importante es que eso va a llegar sí o sí y tenemos que estar juntos y comprometidos», ha apuntado respecto a sus sensaciones después del último campeonato continental.

«Quiero que los jugadores españoles sientan que va a estar muy cerca de ellos. Estaré informado de sus actuaciones y que se sientan partícipes de esto. Quiero que sientan que pueden ser elegidos en todo momento. Nosotros tenemos que dar ese calor y el cariño de la Federación», ha afirmado Chus Mateo en su presentación como seleccionador.