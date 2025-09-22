Chus Mateo se convierte en el nuevo seleccionador de baloncesto de España

Chus Mateo sustituirá a Sergio Scariolo al frente de la selección española de baloncesto masculino. El ex entrenador del Real Madrid se hará cargo del equipo nacional tras el decepcionante resultado cosechado en el último EuroBasket donde no pudieron pasar de la fase de grupos. El técnico había dirigido al equipo blanco hasta junio de la pasada campaña.

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, presentará este martes a las 12:30 en la sede de la organización al preparador. Chus Mateo tiene experiencia previa en la selección española habiendo ejercido durante varios torneos como segundo entrenador. Ahora le llega su oportunidad de brillar como cabeza de cartel en un equipo que está en un periodo de transición.

Entre los retos que tiene por delante encontramos que en 2027 se celebrará el Mundial de Baloncesto en Qatar y en 2028 los Juegos Olímpicos en Los Ángeles y el EuroBasket de 2029 donde España es anfitriona. Chus Mateo tendrá la misión de dirigir al equipo español al lugar que le corresponde históricamente.

El técnico podrá tomarse su tiempo para conocer al equipo y montar un estilo de juego al no haber torneos de baloncesto internacionales en 2026. Chus Mateo afronta una importante reestructuración en la que habrá que ver si los Hernangómez siguen contando con estatus de estrella y si promesas como Sergio de Larrea o Mario Saint-Supéry se convierten en los referentes del equipo.

Lo que es seguro es que Mateo tiene los conocimientos y la preparación suficiente para afrontar el reto de devolver a España a lo más alto. Recientemente, España perdió dos posiciones en el ranking FIBA cayendo hasta una séptima posición en la que no habíamos estado desde hacía más de dos décadas. La FEB y todo el baloncesto español entregan su destino a un entrenador que tiene cinco títulos en su palmarés, entre ellos una Euroliga.