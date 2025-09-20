Chus Mateo es el favorito para ser el próximo seleccionador de España. El ex entrenador del Real Madrid está en la pole para sustituir a Sergio Scariolo al frente de la selección española de baloncesto en medio del secretismo de la FEB desde que el italiano anunció su adiós anticipado el pasado 2 de julio, día en el que dio a conocer su prelista para el fatídico Eurobasket 2025.

La selección cayó mucho antes de lo previsto en el torneo, nada menos que en la fase de grupos, y eso precipitó las cosas. Elisa Aguilar se tuvo que poner manos a la obra en su regreso de Limasol (Chipre) y cerró el casting del seleccionador con tres candidatos antes de embarcar a Riga (Letonia) para recoger el testigo en representación de España como país organizador del Eurobasket de 2029 tras la final entre Turquía y Alemania.

A su vuelta, la presidenta de la FEB parece haberse decantado por Chus Mateo hasta el punto de que el anuncio de su llegada al puesto de seleccionador se podría anunciar la próxima semana. El madrileño sustituiría al técnico más importante de la historia del baloncesto español, que se marchó tras 15 años divididos en dos etapas al frente de La Familia después de la eliminación en el Eurobasket.

Como adelantó El Desmarque y ha podido confirmar este periódico, Chus Mateo es el mejor posicionado para coger el relevo de Scariolo en una época trascendental para el futuro de la selección, en la que el crecimiento de sus futuras estrellas lo será todo para aspirar a lo máximo en los próximos campeonatos.

Chus Mateo, gen ganador para el futuro nacional

Sobre todo ese Eurobasket de 2029 con fase de grupos de España y eliminatorias en Madrid como foco prioritario para regresar a la lucha por los metales. Chus Mateo atesora experiencia en la selección al haber sido ayudante de Scariolo en torneos oficiales y un aval ganador como primer entrenador con el Real Madrid imborrable.

En sólo tres temporadas, el madrileño se convirtió en el cuarto técnico más laureado de la historia del Real Madrid, sólo por debajo de Pedro Ferrándiz, Lolo Sainz y Pablo Laso, con seis títulos (2 Ligas, 2 Supercopas de España, 1 Euroliga y 1 Copa del Rey). De hecho, Chus, al que le quedaba un año de contrato, fue despedido después de ganar la ACB arrasando al Valencia Basket en la final (3-0) y después de enlazar 29 partidos invictos en el campeonato doméstico.

Un intercambio de cromos entre Real Madrid y FEB que refleja el respeto que siempre ha habido en la toma de decisiones por ambas partes, especialmente cuando Scariolo aceptó la oferta del club blanco y pactó con Elisa Aguilar dirigir a España en el Eurobasket. Ahora, la presidenta valora las virtudes deportivas y humanas de Chus Mateo, dándole la segunda gran oportunidad de su carrera como entrenador en el baloncesto.

Laso, autodescartado

Ésta contempló hasta el último momento a Laso como seleccionador tras su desvinculación del Baskonia, pero un autodescarte del vitoriano, según relatan fuentes de la negociación a este periódico, hizo que se impusiera la opción Chus, igual de potente desde el primer momento que la de su antecesor en el Real Madrid, mito del club blanco.

El primer reto del madrileño será meter a España en el Mundial de Qatar 2027. Y no es baladí, porque se la jugará en seis partidos repartidos en tres ventanas FIBA contra Dinamarca, Georgia y Ucrania (noviembre-diciembre, febrero-marzo y julio). El segundo rival en cuestión, cabe recordar, derrotó a la selección de Scariolo en el debut del Eurobasket, complicando su clasificación a octavos y consecuencia directa de la posterior eliminación.