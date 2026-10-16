Dónde ver la jornada 7 de la Premier League por TV en directo y en vivo online gratis desde España

Después de una semana apasionante en la que hemos tenido competiciones europeas, la Premier League regresa con la jornada 7. El Manchester City es el líder de la tabla con pleno de victorias, mientras que el Arsenal le sigue de cerca a sólo tres unidades. Sin duda, uno de los choques más emocionantes de este fin de semana, por historia, será el duelo que protagonicen el Newcastle y el Aston Villa. Te explicamos las fechas, los horarios y cómo ver por televisión en directo y en vivo online desde España todos los choques de estos días.

La jornada 7 de la Premier League

Everton – Chelsea

La jornada 7 de la Premier League se abrirá este sábado 17 de octubre a las 13:30 horas, una menos en las Islas Canarias, con un partidazo que disputarán el Everton y el Chelsea y que se podrá ver por televisión en directo y en vivo online desde España por el canal principal de Dazn. Los locales están peleando por los puestos de Champions League, al igual que los londinenses. Ambos conjuntos están empatados a 10 puntos.

Fulham – Hull City

El sábado 17 de octubre a las 16:00 horas comenzará el carrusel de encuentros que se jugarán en este horario. Uno de ellos es el que jugarán el Fulham y el Hull City en Craven Cottage. Los londinenses son los colistas, mientras que el cuadro naranja, recién ascendido, está en la mitad de la clasificación de la Premier League en esta séptima jornada. Este choque será emitido por TV en directo y streaming por el canal Dazn3.

Manchester City – Ipswich Town

El canal principal de Dazn retransmitiré en España a las 16:00 horas (horario peninsular) de este sábado 17 de octubre el encuentro que el líder, el Manchester City, jugará frente al Ipswich Town, que está en la mitad de la tabla. Los de Enzo Maresca cayeron hace unos días en la Champions League ante el PSG y ahora irán a por todas para que los tres puntos se queden en el Etihad Stadium.

Brentford – Liverpool

Este sábado 17 de octubre se jugará otro partido de la séptima jornada de la Premier League a las 16:00 horas como es el Brentford – Liverpool. Los locales están cuartos con diez unidades, pero los de Andoni Iraola han arrancado esta fecha en la novena posición, pero sólo a un punto de su rival en el partido de hoy que se podrá ver por televisión en directo a través del canal Dazn 2.

Newcastle – Aston Villa

El sábado 17 de octubre se cerrará a partir de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias, con un clásico entre dos históricos del fútbol inglés. Y es que el Newcastle y el Aston Villa se ven las caras en la jornada 7 de la Premier League en St. James Park. Los locales están en la mitad de la clasificación, mientras que los villanos, dirigidos por Unai Emery, están tratando de alejarse de los puestos de descenso. Este partidazo será retransmitido en España por televisión en directo a través de Dazn 2.

Brighton – Crystal Palace

El domingo 18 de octubre se abrirá a las 15:00 horas con un choque bastante interesante entre el Brighton y el Crystal Palace. Se podrá ver por TV por Dazn 2 y los seguidores de la Premier League podrán vibrar con este choque entre las gaviotas, que están peleando por puestos de la Champions League, y el cuadro londinense, que está en la mitad de la clasificación.

Bournemouth – Sunderland

El Bournemouth – Sunderland de la séptima jornada de la Premier League se jugará este domingo 18 de octubre a las 15:00 horas, pero será el único choque de los diez que se juegan en esta fecha que no se podrá ver en directo por televisión en España. Habrá que esperar a que Dazn lo emita en diferido. Será un choque interesante, ya que ambos clubes quieren alejarse de los puestos de descenso.

Leeds – Manchester United

El domingo 18 de octubre seguirá con un Leeds – Manchester United que empezará a las 15:00 horas y que será emitido por el canal principal de Dazn. Los locales sueñan con ganar y dormir en puestos europeos si el resto de resultados le acompañan, mientras que los red devils buscarán levantarse tras la dolorosa derrota sufrida hace unos días en la Champions League contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Nottingham Forest – Arsenal

El canal principal de Dazn va a emitir en directo y en streaming el Nottingham Forest – Arsenal que comenzará a las 17:30 horas de este domingo 18 de octubre. Los dos veces campeones de Europa están tratando de huir de los puestos de descenso, mientras que los de Mikel Arteta, vigentes campeones de la Premier League, no pueden pinchar para poder seguir luchando por la primera plaza de la clasificación.

Tottenham – Coventry City

La jornada 7 de la Premier League se cerraré el lunes 19 de octubre con el partido que comenzará a las 21:00 horas y que se podrá ver desde España por el canal principal de Dazn. El Tottenham recibe al Coventry City en un choque muy importante para los londinenses, que están en puestos de descenso y delante tienen a un equipo recién ascendido al que deberían ganar.