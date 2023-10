Descalificadas de la Champions las campeonas de Israel por la guerra con Hamás

El deporte sigue sufriendo las consecuencias de la guerra entre Israel y Hamás. Ahora es el voleibol el que ve cómo se paraliza toda su competición. Las campeonas de Israel conocían también que han sido descalificadas de la CEV Champions League, es el Hapoel Kfar Saba, que precisamente jugaba la fase previa esta semana en República Checa pero, por cuestiones obvias, no podrán asistir a los partidos.

La fase previa de la Champions League del voleibol femenino se disputaba ente el 10 y el 12 de octubre en el Mestska Hala Vadova de Brno pero las jugadoras del Hapoel Kfar Saba, campeonas de Israel, no han podido acudir por las consecuencias de la guerra entre Israel y Hamás. Iban a disputar partidos ante el Kralovo Pole Brno de la República Checa, CS Volei Alba Blaj de Rumanía, y el Hidramar Gran Canaria de España.

Sólo dos de los equipos podrían pasar a la siguiente fase en busca de plazas para la Main Draw pero ya se han dado todos los partidos por perdidos al Hapoel, dejando una victoria asegurada para los otros tres equipos. Las israelíes se despiden así de la máxima competición sin poder luchar por avanzar en las eliminatorias.

Las jugadoras del Hapoel Kfar Saba ya sabían desde hace días que no acudirían a República Checa tras explotar la guerra y bajo las recomendaciones del Ministerio de Deporte del país israelí. En un breve comunicado informaron que «según instrucciones del Ministerio del Deporte, el equipo femenino no irá a República Checa para participar en la etapa local de la Liga de Campeones y permanecerá en Israel. Todos esperamos días buenos y seguros».

La guerra en Israel y las campeonas

Pese a todo esto, por parte de la máxima competición europea del voleibol, todavía no se ha comunicado nada al respecto. Los partidos dados por perdidos al Hapoel tiene que ver con su no presencia en el torneo, descalificadas por esto mimo. De hecho el Hapoel ya ha informado que algunas de sus jugadores extranjeras, las no locales, ya han abandonado el país. Ortal Ivgi, campeona de Europa Sub-17 con Rusia, o Kotoe Inoue, campeona de Asia con Japón en 2017, ya están fuera de Israel.

El comunicado íntegro del Hapoel Kfar Saba dice lo siguiente: «Según la dirección del Ministerio de Cultura y Deportes, se cancela hasta nuevo aviso las actividades del club a todas las edades, desde la academia hasta los grupos adultos. Debido a esto, algunas de las actrices extranjeras del club han salido de Israel y han regresado a su pabellón, mientras algunas están esperando en Israel por ahora. El club comparte el dolor de las familias de los caídos y fortalece a los residentes del país y a los residentes en el sur en particular, así como a las FDI y las fuerzas de seguridad. Esperando días tranquilos y seguros».

El fútbol y el baloncesto también ha vivido aplazamientos en sus partidos con representación israelí a la espera de conocer cómo evoluciona el conflicto entre Israel y Hamás. Los partidos internacionales de Israel en el fútbol fueron cancelados por la UEFA, así como los encuentros de Euroliga en baloncesto.