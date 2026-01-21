Celta - Lille: horario y cómo ver por televisión gratis y en streaming el partido de la Europa League.

El Celta afronta un partido importantísimo a la par que complicado frente al Lille en esta penúltima jornada de la fase de liga de la Europa League. Los de Claudio Giráldez son conscientes de que una victoria les permitiría poner pie y medio en la siguiente fase de la competición, aunque es cierto que todo apunta a que irán a los playoffs. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo que se juega en Balaídos.

Horario del Celta – Lille: cuándo es el partido de la Europa League

El Real Club Celta de Vigo recibe en Balaídos al Lille para jugar el partido que corresponde a la jornada 7 de la fase de liga de la Europa League. Ambos equipos arrancan esta fecha del campeonato de plata del fútbol europeo en la decimonovena y vigésima plaza de la clasificación respectivamente. Tanto gallegos como franceses están empatados a nueve puntos y sólo restan dos jornadas para que acabe esta fase, por lo que el que consiga ganar este encuentro prácticamente se asegurará estar en los playoffs el próximo mes de febrero.

A qué hora es el partido de la Europa League Celta – Lille

La UEFA ha programado este frenético Celta – Lille de la jornada 7 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 22 de enero. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque entre los celestes y los galos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. No se esperan incidentes entre los aficionados de estos dos equipos en la previa del encuentro y todo debería comenzar de manera puntual en Balaídos.

Dónde y cómo ver gratis el Celta vs Lille en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de la competición de plata del fútbol europeo fue Movistar+. Esto se traduce en que el Celta – Lille correspondiente a la jornada 7 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Cabe recordar que este canal es de pago y habrá que tener contratado el paquete que incluye los torneos de la UEFA para poder ver lo que ocurra en Balaídos, ya que no se podrá ver por TV gratis.

Todos los hinchas del cuadro gallego y los seguidores de las diferentes competiciones europeas podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Celta – Lille de la jornada 7 de la fase de liga de la Europa League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder con un ordenador a la página web que este medio pondrá a disposición de todos sus clientes.

Además, como es normal, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta jornada 7 de la fase de liga de la Europa League, en la cual vamos a prestar especial atención a los equipos españoles que la juegan, como son los vigueses y el Real Betis. Una vez acaben los choques, como este Celta – Lille publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se produzcan en Balaídos.

Dónde escuchar por radio en directo el Celta – Lille

Por otro lado, los seguidores del conjunto gallego que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 7 de la fase de liga de la Europa League que se juega en Balaídos podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, Radio marca o la Ser conectarán con el feudo vigués para narrar todo lo que esté ocurriendo en este frenético Celta – Lille.

Estadio y quién es el árbitro del partido Celta – Lille

El Estadio de Balaídos, situado en la ciudad de Vigo, será el escenario donde se celebrará este Celta – Lille de la jornada 7 de la fase de liga de la Europa League. Este recinto deportivo se inauguró en 1928, lo que significa que en dos añitos celebrará su centenario. Tiene aforo para una 25.000 personas y se espera que la hinchada gallega abarrote las gradas este jueves para animar a su equipo en su objetivo de estar en la siguiente ronda de esta competición europea.

La UEFA designó al árbitro alemán Harm Osmers para que imparta justicia en este Celta – Lille de la jornada 7 de la fase de liga de la Europa League. Su compatriota Benjamin Brand será el responsable del VAR, por lo que tendrá que analizar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisarlas al monitor que estará instalado en la banda de Balaídos.