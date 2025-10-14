Carlos Tatay vuelve a los circuitos: «Es el reto más ilusionante de mi vida»

Carlos Tatay ha anunciado su vuelta a los circuitos en 2026. El piloto valenciano comienza a ver la luz al final del túnel después de aquella fatídica caída en Portimao 2023 a más de 200 km/h en el Campeonato Europeo de Moto2. Aquella caída le provocó una lesión medular incompleta que le dejó en silla de ruedas. Desde entonces, Tatay ha luchado sin descanso para volver a los circuitos. La gasolina corre por sus venas y no se ha rendido hasta lograr el objetivo de llegar a las 24 horas de Le Mans.

«Volvemos a los circuitos. Ya sabéis todos que lo que me hace levantarme cada día, lo que me hace continuar luchando es el sueño de rehacer mi carrera deportiva. Llevo mucho tiempo soñando y pensando en qué hacer y creo que es la ocasión perfecta para hacer algo que me sale del corazón que es volver a los circuitos con el objetivo de, en una proyección de varios años, poder conseguir llegar a competir en las 24 Horas de Le Mans», comenzó diciendo.

El valenciano tiene el sueño de competir en las 24 Horas de Le Mans en un futuro, y este regreso es el inicio de ese camino que lleva a Le Mans: «Sé que es un sueño complicado, un objetivo que va a ser muy duro, voy a tener que pasar por muchas categorías, pero quiero rehacer mi carrera deportiva. Un sueño lo tiene cualquiera. Vamos a por ello».

«Llevo muchos meses pensando y recapacitando sobre cómo rehacer mi carrera deportiva, y este es sin duda el reto más ilusionante de mi vida. Tengo ganas de trabajar, y prepararme para empezar esta nueva etapa. Gracias a todos por el apoyo y nos vemos de nuevo en el paddock», anunciaba Carlos Tatay en sus redes sociales

Carlos Mollá, cofundador de Campos Racing, pone su confianza en Tatay y habla de los pasos a seguir para conseguir el objetivo: «A lo largo de mi carrera he estado involucrado en la consecución del objetivo de cuatro pilotos que querían llegar a la Fórmula 1 y lo conseguimos (Adrián Campos, Marc Gené, Fernando Alonso y Robert Kubica), ahora el objetivo es llevar a Carlos Tatay a las 24 Horas de Le Mans y que cumpla su sueño de ser un piloto profesional dentro del mundo de Automovilismo mundial, lo conseguiremos».