Carlos Tatay pone fecha a su regreso: «Mi idea es participar en la Baja Aragón»

Carlos Tatay es a partir de ahora piloto Pont Grup, una nueva apuesta por parte de la correduría de seguros malagueña con la intención de ayudar en su nueva vida al de Alacuás, Valencia. El piloto del campeonato europeo de Moto2 durante la temporada 2023 sufrió una caída el pasado 2 de julio en el circuito de Portimao –bajo el paraguas del JuniorGP– que le dejó una seria lesión medular. Desde entonces, Tatay no ha dejado de trabajar en su recuperación, pasando primero por el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde estuvo ingresado hasta el pasado mes de diciembre, y después acudiendo a un centro de rehabilitación especializado en Valencia para seguir su recuperación.

Carlos está ahora en una situación en la que reconoce que «mi vida ha dado un giro de 180º, estoy totalmente en otra dirección» y, a pesar de que su apoyo principal para seguir su lucha lo encuentra en sus «padres, pareja, amigos y familia», Pont Grup ha querido poner su granito de arena con un patrocinio de las mismas condiciones que el resto de pilotos.

En palabras de Iván Domínguez, director comercial de Pont Grup, «para nosotros es un orgullo apoyar y acompañar a un piloto como Carlos durante su recuperación. En Pont Grup apoyamos a los profesionales de las motos no solo en las victorias, sino también en los momentos menos buenos. Porque esa es nuestra razón de ser como correduría de seguros».

Tatay, feliz de fichar por Pont Grup

Tatay relata qué sintió cuando recibió la llamada de Pont Grup: «Fue increíble cuando me llegó la oportunidad, estoy en un momento en el que es muy difícil encontrar patrocinadores». Y aunque en un primer encuentro nos confirmaba que «sé que voy a continuar en el deporte de motor, quiero estar ahí» sin saber en qué disciplina, Carlos ya ha encontrado el camino que le llevará a seguir alimentando su pasión: «Mi idea es competir este verano en la Baja Aragón. Es mi gran motivación y el proyecto por el que estoy trabajando ahora mismo». El entrenamiento previo al gran objetivo que se marca el de Alacuás pasa por rodar con un kart, también adaptado, «empezaré a entrenar con el kart a finales de febrero o principios de marzo para coger rodaje porque es donde más mano y técnica se adquiere, además las sensaciones son muy parecidas».

El piloto valenciano pone de relieve la apuesta de la correduría de seguros pese a la incertidumbre en la que estaba viviendo en el momento en el que esta se puso en contacto con él: «Que una marca como Pont Grup me diga que quiere ficharme sin saber dónde, cómo, cuándo y el porqué, pero que me reafirme que quieren que forme parte de su familia porque compartimos valores, es muy positivo».

«La positividad y actitud de Carlos ante la vida es admirable. Contar con él como deportista Pont Grup nos hace mucha ilusión ya que, además de admirarle como piloto, le admiramos como persona. Estamos seguros de que su constancia y su trabajo darán sus frutos. Y nosotros estaremos ahí para verlo y disfrutar con él», asegura Iván Domínguez.

Una historia de superación

Carlos Tatay, que ha vuelto a Valencia para quedarse –aunque no a la que siempre ha sido su casa por falta de adaptación– tiene la certeza de que «hay que aceptar que viene una nueva vida e intentaré vivirla con la misma pasión que antes». Con la misma pasión que tenía desde el inicio de su carrera y sacando el lado bueno de las pequeñas cosas. Así es Carlos Tatay, un piloto que siempre mira el lado positivo y que desconoce la palabra rendición. «Yo estaba viviendo la vida que soñaba, vivía de lo que me gustaba, iba a subir al Mundial de Moto2 por tres años… Y ahora estar así es duro. Pero hay que rehacerse y sacar lo positivo de cada situación, no queda otra que hacerlo así o vivir completamente hundido. Es complicado sacar siempre cosas positivas, pero las hay», sentencia.

Pont Grup aumenta de esta manera su ya amplio abanico de patrocinios dentro del motociclismo, tras su apuesta en la modalidad de velocidad con el equipo Monster Energy Yamaha y Pedro Acosta en MotoGP, Sergio García en Moto2, David Muñoz y José Antonio Rueda en Moto3, Xavi Vierge en WorldSBK y, ahora, con Carlos Tatay; y en off-road con Lorenzo Santolino, Javi Vega, Sara García. Se trata de la primera correduría de seguros especializada en motos, centrada de esta manera en poner al alcance de todos el seguro de los profesionales de las dos ruedas.