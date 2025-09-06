Carlos Sainz: «Parece que los problemas de neumáticos solamente nos pasa a nosotros»

Carlos Sainz compareció ante los medios de comunicación tras la finalización de la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza. El piloto español se llevó un gran batacazo tras no poder pasar de la Q2 y saldrá este domingo desde la decimotercera posición. Su fin de semana apuntaba muchísimo y finalmente se ha estropeado.

«Ha vuelto a pasar lo que vaticiné un poco ayer. Con esos neumáticos tenemos muchos problemas de calentamiento y de preparación. Ayer estuve más arriba porque pudimos dar cinco o seis vueltas de calentamiento con el neumático soft. Y lo avisé que sería otra hoy. Porque hoy solamente teníamos una vuelta para meterle temperatura. Y nos ha pasado lo que nos lleva pasando toda la temporada. Es un poco de lotería con nuestros problemas de neumáticos. Cuando nos pasa a los dos pilotos, que tenemos experiencias y que sabemos como preparar los neumáticos… y luego a los dos nos pasa algo todos los fines de semana, se demuestra que estamos teniendo muchos problemas», comenzó declarando el piloto español ante la prensa.

«Es lo de siempre. El coche con medio duro va muy bien. Con blanco, si me das tres vueltas para calentar te hago una buena vuelta. Podría haber estado seguro entre los ocho primeros si me das más vueltas. El caso es que en Q2 solamente hay una. Y los dos pilotos del equipo no hemos sido capaces», valoró Sainz tras su batacazo en la clasificación.

«Este problema nos lleva condicionando toda la temporada. A ver si somos capaces de sobreponernos. En una parrilla tan apretada es muy complicado. Nos lleva pasando todo el año y por eso nos veis sufrir tanto», dijo Carlos Sainz.

«Ha sido una clasificación divertida y me hubiese gustado destacar un poco más. Me gusta ir rápido en Monza y nos ha faltado ponerlo todo junto. El problema del viento es para todo el mundo y los problemas con los neumáticos solamente nos pasa a nosotros», culminó sin cara de pocos amigos el piloto español.