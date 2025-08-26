Bottas y Checo Pérez serán los pilotos de Cadillac en su entrada a la F1

Cadillac ya tiene a su dúo de pilotos para su estreno en el próximo Mundial de Fórmula 1. La escudería estadounidense ha anunciado en la mañana de hoy que Valtteri Bottas y Checo Pérez ocuparán los dos asientos del equipo en 2026. Cadillac ingresa en la competición con el respaldo de Ferrari, que será su proveedor de motores y cajas de cambios hasta el año 2028, cuando se espera que General Motors cuente con su propia unidad de potencia.

Para su debut en la categoría más importante del automovilismo, el nuevo equipo del Mundial ha apostado por una dupla veterana. 35 años tiene el más joven de los dos, un Checo Pérez que fue piloto de Fórmula 1 de manera ininterrumpida entre 2011 y 2024. Sus malos resultados en su última campaña en Red Bull le dejaron sin hueco de cara al presente campeonato. En 2026 vivirá su decimoquinta temporada en el Gran Circo.

El compañero del mexicano será otro veterano como Valterri Bottas. El finlandés, que ha actuado como piloto de pruebas para Mercedes y McLaren este año después de acabar su etapa como piloto de Sauber. El finlandés regresa a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac, para el que será su decimotercer año como piloto oficial de la categoría.

Cinco meses después de la confirmación oficial por parte de la FIA de que Cadillac llegaría a la Fórmula 1 en 2026, la marca ha anunciado en sus redes sociales y página web la dupla de pilotos elegida. El vídeo que ha publicado Cadillac en sus redes sociales tiene como protagonista al actor Keanu Reeves, que ha sido el encargado de desvelar los rostros de Valtteri Bottas y Checo Pérez.

Las impresiones de Bottas y Checo Pérez

El que fuera compañero de Lewis Hamilton en buena parte de sus temporadas en Mercedes ha hablado de lo que supone su fichaje por un equipo recién llegado a la F1. «No se trata solo de un proyecto de carreras, sino de una visión a largo plazo. No todos los días se tiene la oportunidad de formar parte de algo que se está construyendo desde cero y de ayudar a convertirlo en algo que realmente pertenezca a la parrilla», ha expresado el finlandés en declaraciones para Cadillac.

Checo Pérez, por su parte, ha agradecido a su nuevo equipo que apueste por él para el proyecto. «He tenido el honor de trabajar con algunos de los mejores equipos del mundo, y aquí ya puedo ver la misma profesionalidad y ambición», ha reconocido el ex de Red Bull. Sin pilotos estadounidenses, Pérez será el encargado de poner la nota americana en Cadillac: «Estoy deseando representar el espíritu americano de las carreras en los mejores circuitos del mundo».