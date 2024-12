La deuda multimillonaria con la que Checo Pérez se va de Red Bull: 5 millones en accidentes en un año

La factura que ha dejado Checo Pérez en Red Bull está a la altura de una cena de empresa navideña. Además de ser el principal culpable de que la escudería austriaca haya perdido el título de constructores, cediendo la corona después de dos años de reinado, sus accidentes han obligado a su ya ex equipo a invertir cerca de cinco millones en reparaciones. Así ha frenado parte del desarrollo del siguiente monoplaza que pilotará Liam Lawson junto a Max Verstappen y no el mexicano.

La cifra exacta que han costado sus cinco golpetazos a lo largo de esta temporada es de 4.678.347 euros. Y no sólo eso, también se ha quedado sin puntuar en seis carreras, cosechando dos puntos de los últimos cinco Grandes Premios, unos números totalmente inadmisibles para un equipo que no perdona como Red Bull. Evidentemente, a los de Milton Keynes no les ha quedado otra que despedirle.

El asiento de Checo Pérez será ocupado por Liam Lawson, el piloto con el que se chocó en México, abandonando por segundo año consecutivo en la cita de su país. El ex compañero de Verstappen en Red Bull inició bien el año, con cuatro podios en las cinco primeras carreras. Sin embargo, desde Mónaco todo se torció para él.

El mexicano protagonizó uno de los accidentes más fuertes del campeonato en el Principado, pero Red Bull optó por darle un soplo de confianza en forma de contrato por dos años. La renovación de Checo Pérez pilló a todo el mundo por sorpresa y con ella los austriacos se cavaron su propio agujero, ya que habría quedado libre tras la conclusión del Mundial.

Un piloto inasumible para Red Bull

En cambio, ahora están obligados a pagarle una indemnización multimillonaria cuyo precio no ha trascendido, aunque rondaría entre los 20 y 30 millones. Eso, sumado a su ristra de accidentes, deja un foso tremendo que afecta directamente al desempeño de Red Bull, que ha tenido que poner parte de su inversión en financiar el despido de Checo, así como las reparaciones de su último coche en la Fórmula 1.

Checo Pérez puso fin a su etapa en Red Bull liderando la clasificación de la que ningún piloto quiere salir ganador, la de constructores. Con esos casi cinco millones en accidentes, el mexicano superó a pilotos de la zona baja como los dos de Williams, Alex Albon y Franco Colapinto, Yuki Tsunoda o Lance Stroll.

Verstappen, a otra galaxia de Checo Pérez

Su distancia respecto al que durante cuatro temporadas ha sido su compañero, el tetracampeón del mundo Verstappen, era demasiado grande como para mantener su asiento, pues se había marchado al parón veraniego con 146 puntos de diferencia y ha acabado el curso a 285 (152 en total). Estos números están muy lejos de su mejor resultado en la categoría, que lo consiguió el año pasado, quedando por detrás del holandés en el campeonato de su tercer título, pero también con una brecha enorme.

A ello, le ha añadido una ristra de accidentes y abandonos con los que no demostró estar a la altura del volante más codiciado de la parrilla hasta ahora, más allá que por el coste económico de sus maniobras, que también, por la constante pérdida de puntos. Y es que de las últimas nueve carreras, Checo sólo ha sido capaz de reunir 19 para su casillero, acabando octavo en la clasificación de pilotos, último de los coches más fuertes