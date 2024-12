Oficial: Red Bull despide a Checo Pérez

Red Bull ha anunciado de forma oficial el despido fulminante de Checo Pérez. El mexicano no se volverá a subir monoplaza a la vuelta de las vacaciones en el inicio del Mundial de Fórmula 1 2025, por lo que este que recién concluye ha sido su último como piloto de la que era la mejor escudería, pero que debido a su mal rendimiento no ha podido revalidar el título de constructores por tercer año consecutivo.

No le valió para nada al mexicano esa renovación hasta 2026 de hace seis meses, un período en el que se ha desplomado por completo con unos resultados y puntuaciones inasumibles para formar parte del equipo austriaco, el más exigente de todos. Ahora, falta por saber cómo de alto será el precio de la indemnización a pagar a Checo, que como se filtró hace unas semanas rondaría entre los 20 y 30 millones de dólares.

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2024