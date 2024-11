Ya es oficial: General Motors será el undécimo equipo de la Fórmula 1 a partir de 2026

La Fórmula 1 ha aceptado este lunes la propuesta de General Motors para convertirse en la undécima escudería bajo el nombre de Cadillac después de que este lunes el grupo automovilista y el campeonato confirmaran el acuerdo. De esta forma, la próxima parrilla de 2026 tendrá ahora 22 coches, y no 20. La salida de Michael Andretti de la estructura habría agilizado el proyecto, que ahora lo ha heredado el empresario Dan Towriss.

