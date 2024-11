Así es el circuito urbano de Las Vegas de F1: recorrido, vueltas, curvas y dónde está

La Fórmula 1 aterriza en el Gran Premio de Las Vegas en su vigésimo segunda prueba del campeonato automovilístico. Los mejores pilotos del panorama mundial se reunirán en el circuito urbano del desierto de Nevada para dar colorido, espectáculo y emoción a una de las carreras más modernas de todo el calendario oficial.

El Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas, que se celebrará este fin de semana del 21 al 24 de noviembre, es un trazado que atraviesa algunos de los lugares más espectaculares y emblemáticos de la ciudad, como es el caso del Bellagio o el Cesars Palace, entre otros. Asimismo, es todo un desafío para pilotos e ingenieros, pues cuenta con un sinfín de rectas largas y curvas muy cerradas. Cabe destacar que se disputa por la noche y bajo las luces artificiales del desierto de Nevada, ofreciendo un plus al espectáculo y creando una atmósfera única y espectacular.

El circuito cuenta con una longitud total de 6,12 kilómetros, es decir, unas 3, 8 millas de puro espectáculo, emoción y diversidad en cada uno de sus metros que recorrerán los mejores pilotos del mundo. Asimismo, cuenta con 14 curvas y una recta principal de 1,2 kilómetros, una de sus características más significativas, que permitirá a los pilotos alcanzar altas velocidades ideales para realizar distintos adelantamientos a lo largo de la prueba.

The wait is over. Lights, Speed, Vegas ♥️♠️♦️♣️#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/HdEHhJ4YyL

