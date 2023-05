Gareth Bale ha recibido recientemente una oferta del Wrexham para volver a jugar al fútbol. El Wrexham es un equipo galés que acaba de ascender recientemente a la League Two y está presidido por dos actores de Hollywood bastante conocidos: Ryan Reynolds y Rob McElhenney. El segundo le propuso hace unos días que desempolvara las botas y se las volviera a poner para «un último año en el Wrexham», pero su agente, Jonathan Barnett se ha encargado de enterrar todas las esperanzas de un posible regreso del ex madridista al fútbol.

«Gareth, está bien, escucha, sólo somos tú y yo hablando durante un segundo. Sé que el sur de California es hermoso. Lo sé porque soy de Filadelfia y he vivido allí durante muchos, muchos años… pero eres un hombre joven y tienes el resto de tu vida para vivir donde quieras, donde desees. Si pudieras regresar por un último año de gloria, un último año en el Wrexham. Creo que tu nación, la nación de Gales… haz lo correcto. Llámame», aseguró Rob McElhenney.

El sueño ha durado muy poco, apenas unos días, ya que Barnett ha dejado claro que Bale «ya no quiere jugar al fútbol» y prefiere centrarse en su familia y en seguir jugando al golf. «Se siente halagado por las ofertas, pero no son reales. Está teniendo una gran vida en este momento y bien merecido, ha sido el mejor futbolista británico probablemente alguna vez. Está con su familia, que es lo más importante. Pasa mucho tiempo con sus hijos y eso es lo que quiere hacer», explicó Barnett.

«Ahora está teniendo un merecido descanso. Ellos [Reynolds y McElhenney] en realidad no me han llamado, es posible que hayan hablado con Gareth, pero Gareth ya no quiere jugar al fútbol. Ha tenido una gran carrera y lo ha disfrutado, pero ahora está teniendo una gran vida», comentó el agente de Bale ante las declaraciones del presidente del Wrexham.

En última instancia, Barnett dejó claro: «Había estado debatiéndolo durante mucho tiempo y, para él, era el momento adecuado. Ha logrado todo lo que quería lograr. Ha jugado para Gales al más alto nivel, la Copa del Mundo, que es lo que realmente quería hacer. Creo que sabía que su cuerpo ya no estaba realmente a la altura. Había tenido un momento difícil con su cuerpo en los últimos años y ahora es una persona diferente».