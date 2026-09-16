Atlético-Osasuna: el Metropolitano como termómetro

El juego, las derrotas en Anfield y San Mamés tras ir por delante, las desconexiones en aquellas segundas partes y el ‘Caso Julián’, que sigue ahí. Mucho tiene que decir el Metropolitano sobre muchos temas, valga la redundancia. Sobre el delantero argentino, poco al respecto, pues no ha entrado en la convocatoria tras sus molestias y apunta al derbi del próximo domingo. El Atlético sigue en busca de su identidad y Simeone pide tiempo, pero sabe que el fútbol no da margen. Llega Osasuna y en cuatro días el Real Madrid. El Metropolitano como termómetro.

Largo se le ha hecho al Atlético. Cuatro partidos consecutivos a domicilio en Pizjuán, San Mamés, Anfield y Anoeta. Plazas de altura para un torero que apenas toreó el curso pasado exitosamente seis partidos lejos de su casa. La travesía lejos del Metropolitano se ha saldado con dos derrotas (ante Athletic y Liverpool) y dos victorias (frente a Sevilla y Real Sociedad). La buena noticia para los de Simeone es que esta semana no se moverán de su cuartel. Primero recibirán la visita de Osasuna y después la del Real Madrid, derbi antes del parón.

Ahora se juega mucho el conjunto de Diego Simeone, que empieza la jornada en el cuarto puesto, cinco puntos por detrás del Barcelona; sin jugadores tan esenciales, ni el pasado domingo ni este miércoles, como Julián Álvarez y Pablo Barrios (además de Sorloth, que se pierde su séptimo partido consecutivo); en un momento incierto, aún en una inacabada «construcción» y en revisión cada jornada, por los vaivenes de cada choque.

Es el momento de Jonathan David. Su irrupción y determinación en Anoeta reafirman su apuesta, cedido desde la Juventus con una opción de compra al final del curso de 25 millones de euros. Actúa como complemento y competencia para el ataque de Julián Álvarez y Sorloth y adaptado a toda velocidad a las exigencias y las cualidades del Atlético y la Liga, su entrada en San Sebastián fue una demostración. Ahora puede estrenarse en el once.

Mientras asoma el derbi ante el Real Madrid, el Atlético tiene pendiente una reacción. Las dudas persisten cuando aparece la sexta jornada y Osasuna, que «va con muchas ganas al Metropolitano», después de caer derrotado en casa por 0-2 ante el Espanyol y con las mismas bajas de la anterior jornada: Valentin Rosier, Aimar Oroz, Jorge Herrando y Moi Gómez.

Alineaciones probables de Atlético y Osasuna