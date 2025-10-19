Los Angeles Rams pasan por encima de los Jacksonville Jaguars en el último partido de la NFL en Londres

Los Angeles Rams se llevó el último partido de la NFL en Londres, contra los Jacksonville Jaguars. El partido, celebrado en Wembley, ponía fin a los tres celebrados en la capital inglesa, y acabó con triunfo para los californianos, por 35-10, que les permite además colocarse con cinco triunfos y dos derrotas en la segunda plaza de la Conferencia Nacional, sólo por detrás de los Tampa Bay Buccaneers. Por su parte, los de Florida son séptimos en la Conferencia Americana, con cuatro victorias y tres encuentros perdidos.

Sin una de sus estrellas, Puka Nacua, los Rams se reinventaron y consiguieron llevarse una nueva victoria. Su entrenador jefe, Sean McVay, optó por un planteamiento poco habitual, cargando el juego con formaciones de tres alas cerradas y otorgando un papel central a jugadores que habitualmente tienen menor protagonismo. La apuesta no sólo funcionó, sino que pilló por sorpresa a la defensa de los Jaguars. Matthew Stafford repartió el balón a su antojo, completando 21 de 33 pases para firmar 182 yardas y lograr cinco touchdowns.

Davante Adams fue letal en la zona de anotación con tres recepciones de touchdown, mientras que Konata Mumpfield y Terrance Ferguson firmaron sus primeras grandes contribuciones, este último logrando su primer TD en la NFL. El ataque angelino se mostró imparable en la primera mitad, anotando en tres de sus cuatro primeras series y dejando el duelo prácticamente sentenciado antes del descanso.

Los Jaguars, por su pate, estuvieron muy erráticos, especialmente en ataque. Sufrieron siete intercepciones. Sólo la aparición al final de Travis Hunter, que consiguió su primer touchdown profesional, maquilló el resultado. El equipo de Liam Coen, que cometió trece penalizaciones y desperdició múltiples oportunidades, suma de esta forma su segunda derrota consecutiva y deja muchas dudas.

Con este encuentro entre los Jaguars y los Rams, la NFL da por terminada su presencia en Londres esta temporada. Sin embargo, todavía quedan dos encuentros en territorio europeo. El próximo encuentro será el 9 de noviembre, en Berlín. Una semana después, el domingo 16, se celebrará en el Santiago Bernabéu el primer encuentro de la liga en España. Miami Dolphins y Washington Commanders protagonizarán un partido histórico en el estadio del Real Madrid.