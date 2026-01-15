Nadie da crédito y la ciencia lo ha confirmado: el método ruso de meter un sapo en la leche para conservarla durante más tiempo

A lo largo de la historia, han surgido distintos métodos de conservar los alimentos, algunos de los cuales llaman poderosamente la atención a día de hoy. Antes de que se inventara el frigorífico o la pasteurización, las comunidades tenían que ingeniárselas para que la leche fresca no se echara a perder. En este contexto, en zonas rurales de Rusia y Finlandia surgió una práctica muy llamativa, que consistía en colocar un sapo vivo en el recipiente donde se almacenaba la leche. A primera vista podría parecer una simple excentricidad sin ningún tipo de criterio científico, pero lo cierto es que detrás de esta práctica hay una razón biológica que es interesante conocer.

Lo primero a tener en cuenta es que la leche es uno de los mejores caldos de cultivo para la proliferación de microbios por su composición: azúcares como la lactosa, proteínas y minerales. Las bacterias y los hongos utilizan estos nutrientes para multiplicarse rápidamente cuando se mantiene la leche a temperatura ambiente. Cuando no hay ningún mecanismo para frenarlos, transforman la leche transforman en ácido láctico y otros compuestos que la cortan». Asimismo, algunas bacterias pueden transmitir enfermedades.

El método del sapo para conservar la leche

La pasteurización, el método moderno para conservar la leche, se basa en eliminar esos microorganismos. Para ello, se calienta la leche durante un determinado periodo de tiempo para reducir la carga microbiana. Si bien este tratamiento térmico no esteriliza al 100% la leche, sí elimina la mayor parte de bacterias y hongos, especialmente si luego se guarda en el frigorífico.

Pero, ¿por qué en zonas rurales de Finlandia y Rusia utilizaban un sapo para conservar la leche durante más tiempo. Según un estudio publicado en Journal of Proteome Research, la piel de estos anfibios segrega péptidos y otros compuestos que actúan como conservantes naturales, interfiriendo con la capacidad de los microbios para reproducirse o metabolizar los nutrientes de la leche. Por supuesto, no es una práctica segura ni recomendable hoy en día, tanto por razones higiénicas como de bienestar animal.

«Se ha llevado a cabo un estudio mediante nano-HPLC-ESI-Orbitrap que incluyó espectros HCD y ETD con el objetivo de esclarecer la composición del peptidoma cutáneo de la rana parda rusa Rana temporaria. Este enfoque permitió la identificación de 76 péptidos individuales, lo que supone un aumento de tres veces en la fracción del peptidoma caracterizada en comparación con estudios previos realizados mediante FTICR-MS. La búsqueda de nuevos péptidos relacionados con la bradicinina (BRPs) se realizó mediante la reconstrucción de cromatogramas de masas basados en la corriente iónica de iones b e y característicos.

Varios de los péptidos identificados se describen por primera vez en la secreción de R. temporaria. Además, se evaluó la actividad antibacteriana global de la secreción cutánea, así como la de un péptido individual (Brevinina 1Tb), utilizando la tecnología PMEU Spectrion (Unidad Portátil de Enriquecimiento Microbiano). Los efectos inhibidores de estos péptidos frente a Staphylococcus aureus y Salmonella enterica serovar Typhimurium fueron comparables en magnitud a los observados con algunos antibióticos», detallan los autores.

Otras formas curiosas de conservar alimentos

Más allá de meter un sapo en la leche, la prehistoria, muchas comunidades utilizaban las cuevas para almacenar los alimentos gracias a la temperatura fresca y estable durante todo el año. En la misma línea, en regiones frías, se creaban «neveras naturales» excavando hoyos en la tierra, los cuales se cubrían con paja y piedras, y permitían mantener los alimentos en buen estado durante todo el invierno.

La sal fue uno de los mejores aliados en sociedades como la griega o la romana. Utilizaban la salazón para preservar tanto la carne como el pescado, y la sal se convirtió en un bien tan valioso que incluso se llegó a utilizar como método de pago.

Finalmente, la fermentación fue una técnica ampliamente extendida en la antigua Mesopotamia, donde elaboraban cervezas a partir de cereales fermentados. Mientras, muchas comunidades de Asia utilizaban fermentaciones lácticas para que las verduras no se echaran a perder, las cuales dieron lugar a productos como el kimchi, muy popular en Corea del Sur a día de hoy. Más allá de alargar su vida útil, esta práctica dotaba a los alimentos de nuevos sabores.