Expertos en cosmética coinciden: «La crema Nivea en el envase azul ayuda a prevenir la pérdida de hidratación y protege la piel cuando bajan las temperaturas».

Pocas cremas son tan reconocibles como la mítica Nivea de lata azul, un producto que lleva décadas ocupando un lugar privilegiado en los hogares españoles y que muchas personas han utilizado para hidratar la piel en todo tipo de situaciones.

Con la llegada del frío y el descenso de las temperaturas, su uso vuelve a cobrar protagonismo, ya que los cambios bruscos de temperatura, el viento y la calefacción pueden favorecer la sequedad cutánea. En este contexto, distintos expertos en dermatología destacan sus propiedades hidratantes y su capacidad para ayudar a proteger la barrera natural de la piel, convirtiéndola en una de las opciones que conviene tener en cuenta durante los meses de otoño e invierno.

Principales beneficios

Se ha demostrado que la composición de la crema Nivea es ideal para proteger la piel de las bajas temperaturas y, a su vez, mantenerla perfectamente hidratada. Esto se debe a su composición de glicerina, parafina líquida y cera microcristalina, entre otras cosas, que ayudan a mantener la piel suave y previenen la evaporación de la humedad natural.

Las bajas temperaturas son un factor de riesgo para la salud de nuestra piel. El frío extremo, combinado con el viento y una baja humedad, altera de manera directa la barrera cutánea, haciendo que la piel se sienta más tirante o áspera. Por eso, la fórmula de la Nivea, abundante en ingredientes emolientes y oclusivos, ayuda a suavizar la piel y limitar la pérdida de agua, creando una película que reduce la pérdida de humedad.

¿Cuándo es mejor utilizarla y en qué zonas?

De acuerdo con diversas farmacéuticas, lo más adecuado para estos meses sería incorporarla en tu rutina de noche siempre y en pequeñas cantidades, siempre y cuando tu piel tolere correctamente la crema. Si, por el contrario, sufres de piel seca, aconsejan aplicársela mañana y noche.

Además, son muchos los que piensan que este tipo de crema es sólo para la cara, pero nada más lejos de la realidad; de hecho, recomiendan aplicar esta crema en las zonas que sufren de mayor sequedad, como las manos, las rodillas, los codos y los talones.