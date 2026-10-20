Expertos en cosmética coinciden: «La crema Nivea en el envase azul ayuda a prevenir la pérdida de hidratación y protege la piel cuando bajan las temperaturas».
Los expertos aconsejan el uso de esta crema para no hacer sufrir a tu piel en invierno
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Pocas cremas son tan reconocibles como la mítica Nivea de lata azul, un producto que lleva décadas ocupando un lugar privilegiado en los hogares españoles y que muchas personas han utilizado para hidratar la piel en todo tipo de situaciones.
Con la llegada del frío y el descenso de las temperaturas, su uso vuelve a cobrar protagonismo, ya que los cambios bruscos de temperatura, el viento y la calefacción pueden favorecer la sequedad cutánea. En este contexto, distintos expertos en dermatología destacan sus propiedades hidratantes y su capacidad para ayudar a proteger la barrera natural de la piel, convirtiéndola en una de las opciones que conviene tener en cuenta durante los meses de otoño e invierno.
Principales beneficios
Se ha demostrado que la composición de la crema Nivea es ideal para proteger la piel de las bajas temperaturas y, a su vez, mantenerla perfectamente hidratada. Esto se debe a su composición de glicerina, parafina líquida y cera microcristalina, entre otras cosas, que ayudan a mantener la piel suave y previenen la evaporación de la humedad natural.
Las bajas temperaturas son un factor de riesgo para la salud de nuestra piel. El frío extremo, combinado con el viento y una baja humedad, altera de manera directa la barrera cutánea, haciendo que la piel se sienta más tirante o áspera. Por eso, la fórmula de la Nivea, abundante en ingredientes emolientes y oclusivos, ayuda a suavizar la piel y limitar la pérdida de agua, creando una película que reduce la pérdida de humedad.
¿Cuándo es mejor utilizarla y en qué zonas?
De acuerdo con diversas farmacéuticas, lo más adecuado para estos meses sería incorporarla en tu rutina de noche siempre y en pequeñas cantidades, siempre y cuando tu piel tolere correctamente la crema. Si, por el contrario, sufres de piel seca, aconsejan aplicársela mañana y noche.
Además, son muchos los que piensan que este tipo de crema es sólo para la cara, pero nada más lejos de la realidad; de hecho, recomiendan aplicar esta crema en las zonas que sufren de mayor sequedad, como las manos, las rodillas, los codos y los talones.