Los cosmetólogos coinciden: «Así es como puedes aplicar la crema Nivea de la lata azul para ayudar a eliminar las patas de gallo»

La crema Nivea de lata azul es uno de los productos estrella de la cosmética española y europea que se lleva aplicando desde que fuera creada en un laboratorio de Hamburgo en 1911. Cosmetólogos expertos en la materia han dado una serie de consejos para aplicar esta crema hidratante de forma correcta en diferentes partes del cuerpo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la crema Nivea de lata azul.

La famosa lata azul de Nivea es uno de los productos con los que hemos crecido y su moda no es pasajera. Desde que el químico Isaac Lifschütz, el farmacéutico Oscar Troplowitz y el dermatólogo Paul Gerson unieron sus fuerzas para comercializar esta base hidratante, las ventas han sido millonarias y la marca Nivea ha sido tendencia por su buen hacer a la hora de hidratar zonas secas del cuerpo como codos, rodillas, talones y la piel en general.

«Si hay una crema versátil, todoterreno y prácticamente de fama mundial, esa es nuestra crema de la lata azul». Así definen en la página oficial de Nivea un producto que contiene «ingredientes de gran poder hidratante como son el pantenol, el eucerit y la glicerina» y que cumple con varias funciones como son las siguientes.

Hidratante de cuerpo

Crema para el rostro

Calmante de piel

Cuidado de codos, rodillas, manos y pies

Rozaduras en los muslos

La mejor forma de aplicar la crema Nivea

Expertos en cosmética también se han pronunciado sobre la forma correcta de aplicar la crema de Nivea en las patas de gallo. Aunque este producto no pueda eliminar estas arrugas que salen en la esquina exterior de los ojos, una buena hidratación con este producto sí que puede ayudar a reducirlas y que no se noten en demasía. Por ello, cosmetólogos en publicaciones realizadas recientemente han dado una serie de consejos para poder aplicar este producto de forma correcta para que pueda tener un efecto positivo en la cara de las personas que lo utilicen.

El primer paso e indispensable, según apuntan, será realizar una limpieza facial para dejar el rostro limpio y seco. A la hora de aplicar, habrá que coger una cantidad mínima del producto y extender la crema alrededor de los ojos. Esto se tendrá que hacer con una delicadeza extrema y con cuidado de no manchar los ojos con esta crema hidratante. Los expertos también dan dos consejos: evitar frotar y que este acto se realice durante la noche para que los efectos de esta crema hidratante se adhieran al cuerpo mientras duermes.

¿Y por qué la crema Nivea es buena para las patas de gallo? Los expertos en cosmética han dejado claro que la hidratación retiene el agua y ayuda a eliminar temporalmente las líneas finas. Hay que dejar claro que la aplicación no borrará de forma completa la arruga, pero sí que ayudará a cuidarla para que no vaya a más. Otro consejo de los profesionales expertos en esta materia es utilizar protector solar para prevenir estas arrugas en las partes de los ojos que en España se conocen popularmente como patas de gallo.