En España cenamos tarde por una costumbre de 1942: su origen viene de la guerra y un horario que nunca debimos tener

¿Alguna vez te has preguntado por qué en España cenamos tan tarde en comparación con nuestros vecinos europeos? Todos los que hemos viajado al extranjero hemos observado esta diferencia, sobre todo en países del norte de Europa, como Suecia o Dinamarca, donde lo habitual es cenar entre las 17:00 y las 18:30 horas. Mientras, en España, lo normal es hacerlo entre las 21:30 y las 22:30 horas.

Sin embargo, profesionales de la salud advierten sobre lo que esto implica para el bienestar tanto físico como mental. Deben pasar al menos dos o tres horas entre la cena y el momento de irse a la cama que el cuerpo tenga tiempo de hacer la digestión. Por lo tanto, el hecho de cenar a las 21:30 horas implica que no deberíamos acostarnos hasta las 00:30 horas, mientras que hacerlo a las 22:30 retrasaría el momento del descanso hasta las 01:30 horas.

¿Por qué cenamos tarde en España?

Normalmente, pensamos que estos horarios se deben a la «cultura española», pero lo cierto es que tienen una razón histórica cuyo origen se remonta al año 1942. En aquel entonces, Francisco Franco decidió adelantar la hora oficial de España para alinearla con la de la Alemania nazi, en un gesto de simpatía con Adolf Hitler. España no fue el único país que cambió su hora durante la Segunda Guerra Mundial. Reino Unido y Portugal también lo hicieron, aunque tras el conflicto, ambos volvieron a ajustar sus relojes al horario de Greenwich, algo que no ocurrió en nuestro país.

Con el paso del tiempo, este «retraso» ha modificado nuestras costumbres. Mientras en otros países, lo normal es que las jornadas laborales de ocho horas se cumplan de manera continua, en España muchas oficinas tienen un «horario partido»: trabajan, paran a comer dos horas, y vuelven a la oficina, terminando a las 19:00 o incluso más tarde. Asimismo, los comercios cierran entre dos y cuatro horas después que en países vecinos.

Pero, ¿qué pasaría si finalmente se ajustara nuestro horario al resto de Europa? El cambio horario dos veces al año ya nos resulta molesto, así que un ajuste al huso horario de Inglaterra o las Islas Canarias puede parecer radical. Sin embargo, a finales del año pasado, el Gobierno comenzó a preparar un pacto de estado para modificar las jornadas laborales, con el objetivo de que terminen a las 18:00 horas.

Normativa en España

La normativa básica en materia de horarios comerciales se encuentra regulada en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre del Horarios Comerciales (LHC), establece en el artículo 3.1 que «el horario global en que los comercios podrán desarrollar su actividad durante el conjunto de días laborables de la semana no podrá restringirse por las Comunidades Autónomas a menos de 90 horas». Mientras, los artículos 4.1 y 4,2 determinan que «eEl número mínimo de domingos y días festivos en los que los comercios podrán permanecer abiertos al público será de dieciséis» y «las Comunidades Autónomas podrán modificar dicho número en atención a sus necesidades comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin que en ningún caso se pueda limitar por debajo de diez el número mínimo de domingos y festivos de apertura autorizada».

Comparativa con otros países

Carla, una joven española, explica la comparativa de horarios entre España y Noruega: «Los horarios de oficina a los que estoy acostumbrada suelen ser de 9:00 a 17:00 horas, de 9:00 a 18:00 horas, e incluso hay empresas en España que incluyen dos horas de descanso para la comida, por lo que mucha gente acaba saliendo a las 19:00 horas.

Aquí, en cambio, el horario más habitual es de 8:00 a 16:00 horas. No digo que todo el mundo en oficinas de Noruega trabaje exactamente de 8:00 a 16:00 horas, pero sí es lo normal. A partir de las 16:00 horas aprovechan para hacer otras actividades. En el gimnasio, la mayoría de las clases empiezan a las 16:30 horas para que la gente que sale de la oficina pueda asistir directamente. Las comidas suelen ser entre las 11:00 y las 12:30 horas. El tema de las cenas me parece lo más exagerado. Mi novio, que trabaja en un restaurante, me dice que hay gente pidiendo cenas a las 15:30-16:00 horas».

Estos son los horarios de cenas en otros países: