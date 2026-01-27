La OCU alerta de un truco en webs de coches de segunda mano: disparan el precio cuando ya estás a punto de comprar

Un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre la información ofrecida en 13 conocidos portales de venta online de coches de segunda mano desvela que «es muy difícil o incluso imposible conocer el precio final del coche financiando su compra, ocultando intereses que pueden alcanzar el 20% TAE». La Tasa Anual Equivalente (TAE) es un indicador que se utiliza para comparar el coste efectivo de dos o más préstamos en un determinado período de tiempo, aunque tengan condiciones diferentes.

En España, «es obligatorio que la Tasa Anual Equivalente figure en la documentación y publicidad de los productos financieros siempre que se haga referencia a algún aspecto económico del préstamo». La Ley de Contratos de crédito al Consumo, que establece unos requisitos mínimos de información sobre la Tasa Anual Equivalente (TAE), el Tipo de Interés Nominal (TIN), el importe total del crédito, la duración del contrato, el importe total adeudado y el importe de las cuotas periódicas.

OCU denuncia a 13 conocidos portales de venta online de coches de segunda mano

En 2025 las ventas de coches de ocasión en España alcanzaron las 2.218.824 unidades, un 4,2% más que en 2024. Por comunidades autónomas, Andalucía lidera el mercado con 410.084 ventas, seguida de Madrid con 347.521 y Cataluña con 301.127. A continuación se sitúan la Comunidad Valenciana con 262.388 ventas, Galicia con 123.246, Castilla-La Mancha con 119.830 y Castilla y León con 106.554. Les siguen Canarias con 99.114, Murcia con 82.172, País Vasco con 77.985, Baleares con 60.162 y Aragón con 56.138. En la parte baja de la tabla aparecen Extremadura con 52.347, Asturias con 42.394, Navarra con 32.299, Cantabria con 25.171 y La Rioja con 13.558. Cierran el ranking Melilla con 3.609 ventas y Ceuta con 3.125.

«A partir de los limitados datos ofrecidos por los portales analizados, la OCU advierte que la mayoría aplican elevados intereses, superiores al 12% TAE, como es el caso de Clicars (20,12% TAE), Yamovil (17,50% TAE), Flexicar (15,10%), Ocasionplus (15,01% TAE), Autoscout24 (14,79% TAE), Autohero (14,51% TAE) y Automotor10 (12,96% TAE). Intereses que pueden llegar a doblar los ofrecidos por los préstamos para la compra de un coche que ofrecen las entidades financieras, y que rondan el 7% TAE de media. Una diferencia que se traduce en un espectacular sobrecoste que en ningún caso compensa el posible descuento. Por ejemplo, una TAE del 20% a 10 años supone terminar pagando 47.000 euros por un coche anunciado con un precio de poco más de 21.000 euros», detalla la OCU en un comunicado.

La OCU ha denunciado estos hechos ante la Dirección General de Consumo y el Banco de España por el posible incumplimiento de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece que «el precio final de los bienes y servicios deberá incluir todos los impuestos, recargos y gastos adicionales, desglosados de forma clara y comprensible», así como de la normativa de transparencia bancaria, que obliga a que «la información sobre los préstamos y créditos sea clara, suficiente, objetiva y no engañosa, incluyendo la Tasa Anual Equivalente (TAE) y el coste total de la financiación».

Consejos de compra

#mecanica #compraventa #revision #coches #cochessegundamano #comprarcoche #vendercoche ♬ sonido original – El Garaje de Hache @hmudaart ⬇️ Revisa estos puntos antes de comprar un coche usado: 1. Pedir un informe en @carVertical 🚗💡 Utiliza el código HACHE10 para un descuento (link en bio) 2. Investiga el modelo y año del coche 📚 Conoce sus problemas más comunes. 3. Revisa el exterior, interior y los bajos del coche 👀 Busca golpes, óxidos y desgastes visibles 4. Condúcelo y prueba todos sus elementos 🚗 Asegúrate de que funcione sin problemas 5. Verifica la documentación y el historial de mantenimiento. 📃 Asegúrate de que todo esté en orden 6. Considera una inspección de un mecánico de confianza 🔧 Puede identificar problemas ocultos 7. Negocia el precio de manera inteligente. 💸 Basa tu oferta en información sólida #tips

Comprar un coche de segunda mano puede ser una muy buena decisión si se hace con cabeza, pero también puede convertirse en una verdadera pesadilla si no se revisan algunos puntos clave. Lo primero y más importante es solicitar un informe del vehículo para comprobar datos esenciales, como accidentes previos, kilometraje real, cargas o uso anterior. Asimismo, antes de ver el coche, conviene investigar el modelo y el año de fabricación, ya que algunos tienen fallos recurrentes conocidos.

La inspección visual es otro punto crítico. Revisa con calma el exterior, el interior y especialmente los bajos del coche. Busca golpes mal reparados, diferencias de color en la carrocería, óxido, desgaste excesivo en pedales o asientos y posibles fugas. Por supuesto, nunca compres un coche sin probarlo. Durante la conducción, presta atención a ruidos extraños, comprueba el embrague, la dirección, los frenos y asegúrate de que todos los sistemas electrónicos funcionan como es debido.

Finalmente, revisa toda la documentación: permiso de circulación, ITV, número de propietarios y, si es posible, el historial de mantenimiento. Si tienes dudas, una inspección de un mecánico de confianza puede ahorrarte miles de euros en futuras reparaciones.