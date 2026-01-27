Decathlon ‘regala’ la bici eléctrica plegable que es el sueño de los ciclistas

Decathlon ha vuelto a hacerlo. La cadena deportiva ha sorprendido a todos lanzando una oferta que muchos ya califican directamente como un regalo. Se trata de una bici eléctrica plegable que tiene todo lo que buscan la mayoría de ciclistas urbanos y que ahora se puede comprar a un precio tan bajo que ha generado un gran revuelo. Hablamos de la EVERCROSS EK5, un modelo eléctrico compacto perfecto para los que buscan una alternativa real al coche para moverse por la ciudad sin gastar una fortuna.

Y es que no es habitual encontrar una bicicleta eléctrica plegable con motor de 250 W y batería integrada por este precio. Para muchos usuarios, esta oferta supone la oportunidad de dar el salto a la movilidad eléctrica sin realizar una gran inversión inicial, algo que hasta hace poco parecía reservado a presupuestos mucho más altos. La EVERCROSS EK5 está pensada claramente para el entorno urbano. Su tamaño reducido y su sistema de plegado permiten guardarla en casa sin ocupar demasiado espacio o combinarla fácilmente con otros medios de transporte.

El motor eléctrico ofrece asistencia hasta los 25 km/h, cumpliendo con la normativa europea, y permite afrontar trayectos diarios sin llegar sudado al trabajo o a clase. A esto se suma una batería extraíble que, según el uso y el terreno, puede ofrecer una autonomía suficiente para varios días de desplazamientos habituales por la ciudad. Otro de los puntos que más valoran quienes ya la han probado es su facilidad de uso. No hace falta ser un experto en bicicletas eléctricas para empezar a utilizarla desde el primer día. La pantalla muestra la información básica de forma clara, los frenos de disco aportan seguridad en frenadas y su peso contenido facilita tanto el pedaleo como el transporte cuando toca plegarla.

La bici eléctrica rebajada en Decathlon

Todo ello la convierte en una opción muy atractiva para personas que buscan algo práctico para el día a día, sin complicaciones técnicas ni diseños excesivamente complejos. Pero el factor clave es sin duda el precio. Decathlon ha conseguido situarla en un rango que rompe con lo habitual en este tipo de productos. Y es que ahora puede comprarse en tiendas físicas y en su página web por 499,99 euros, es decir, 700 menos que su precio original de 1.199,99€. Este tipo de estrategias refuerzan la idea de que la bici eléctrica puede dejar de ser un producto de nicho y empezar a formar parte del paisaje cotidiano de las ciudades, al alcance de un público mucho más amplio.

En una situación actual marcada por el aumento del tráfico, las restricciones al coche y el interés creciente por formas de transporte más limpias, ofertas como la de la bicicleta eléctrica EVERCROSS EK5 llegan en el momento justo. Para muchos ciclistas y aficionados a la bicicleta, este modelo eléctrico plegable no es solo una ganga, sino la puerta de entrada a una forma distinta de moverse por la ciudad: más cómoda, más económica y mucho más adaptada a la vida actual.