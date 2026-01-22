Los amantes de las rutas van corriendo a Decathlon antes de que se agoten las botas de trekking perfectas para este invierno

La llegada del invierno ha provocado que muchos aficionados al senderismo y a las rutas de montaña se adelanten a las bajas temperaturas y al mal tiempo comprando unas botas de trekking que son una auténtica ganga ahora en Decathlon. Hablamos de las Quechua MH100, un modelo que se ha convertido en uno de los más buscados por aquellos que no quieren renunciar a salir a la montaña durante los meses más fríos del año, y lo mejor de todo es que estas botas están ahora rebajadas un 30%.

El interés por estas botas no surge por casualidad. Con el invierno a la vuelta de la esquina, las rutas se vuelven más exigentes, el terreno se complica y el clima deja de perdonar. Lluvia, barro, frío e incluso nieve en algunas zonas hacen que elegir un calzado adecuado sea una decisión clave para disfrutar de la experiencia sin sobresaltos. En esas, las Quechua MH100 han sabido ganarse la confianza de muchos senderistas que buscan protección, comodidad y un precio que no se dispare, algo cada vez más valorado en un mercado donde el equipamiento de montaña puede resultar caro.

Uno de los aspectos más destacados de estas botas es su capacidad para mantener los pies secos durante las salidas invernales. Gracias a su membrana impermeable, permiten caminar durante horas sin que la humedad se cuele en el interior, algo especialmente importante en rutas largas o en días de lluvia persistente. A esto se suma una suela con buen agarre, pensada para ofrecer estabilidad en caminos irregulares, senderos de tierra suelta o zonas con barro, muy habituales en esta época del año.

Las botas de trekking rebajadas en Decathlon

El diseño de media caña también juega un papel importante en su éxito. Este tipo de estructura ayuda a sujetar mejor el tobillo, reduciendo la sensación de inestabilidad cuando se camina por zonas con desniveles o piedras sueltas. Para aquellos que realizan rutas de dificultad media o salidas de varias horas, este detalle marca la diferencia y explica por qué tantas personas recomiendan este modelo para el invierno. Además, su interior está pensado para que sea cómodo desde el primer uso, evitando en gran medida las molestas rozaduras que suelen aparecer con botas nuevas.

Pero el principal motivo por el que estas botas están volando de las estanterías es su precio. En un momento en el que muchos buscan cuidar el bolsillo sin renunciar a la calidad, las Quechua MH100 están ahora rebajadas y se pueden comprar por 41,99 euros, un 30% que su precio original (59,99€). No son botas destinadas a expediciones extremas ni para alpinismo técnico, pero sí para la mayoría de rutas habituales que practican los aficionados al senderismo.

Esta combinación ha provocado que muchos compradores no se lo piensen dos veces y decidan hacerse con ellas antes de que desaparezcan de las estanterías de Decathlon, pues las primeras tallas empiezan a agotarse. Además, las valoraciones positivas de muchos que ya las han probado en salidas reales destacan su buen rendimiento en condiciones invernales y su comodidad en caminatas prolongadas.