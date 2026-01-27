Compran una casa y lo que encuentran da miedo: una puerta oculta de 1974

¿Qué esperarías encontrar si te compras una casa de segunda mano? La sorpresa que se llevó una familia en California fue mayúscula. Tras adquirir la vivienda, encontraron una pequeña puerta que no aparecía en ninguno de los planos. Sin embargo, cuando la abrieron, les costaba creer lo que veían sus ojos: un refugio antiaéreo construido durante la Guerra Fría.

Gail Gatan, la mujer que ha comprado la propiedad, explicó lo siguiente: «El propietario original construyó la casa él mismo en 1974, y durante esa época, algunas casas personalizadas incluían refugios antiaéreo. Otra característica peculiar es un jacuzzi enterrado en el dormitorio principal, que demuestra lo audaz y poco convencional que era la casa para su época».

Un refugio construido en la Guerra Fría

En la década de 1960, el Departamento de Defensa de Estados Unidos animaba a los ciudadanos a construir refugios para protegerse de las bombas nucleares. Algunos propietarios siguieron las recomendaciones del Gobierno, como el hombre que construyó esta casa.

«En realidad no sabíamos que existía cuando vimos la casa por primera vez.Durante un recorrido privado, el propietario nos lo mostró y dijo que su padre, que desde entonces ha fallecido, siempre le había dicho que nunca fuera allí». A pesar de las advertencias, Gatan y su marido, una vez les entregaron las llaves de la vivienda, tardaron poco en abrir la puerta secreta para descubrir qué se ocultaba detrás de ella.

«La verdad es que no sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Al principio nos pareció inquietante por el misterio que lo rodeaba. Pero una vez dentro, nos llevamos una sorpresa total. El espacio es lo suficientemente grande como para que quepa una familia numerosa y está escondido bajo las escaleras del sótano de una forma inesperada».

Por su parte, el agente inmobiliario también se muestra sorprendido: «Es excepcionalmente raro. Nunca me he encontrado con un refugio antiaéreo construido debajo de un sótano como este, especialmente uno que permaneció completamente desconocido y sin utilizar durante tanto tiempo», dijo.

«Esperamos que alguien se enamore tanto de la historia como de los elementos únicos. Es un hogar para alguien que ama los detalles extravagantes y sorprende, ya sea que te guste entretenerte, coleccionar cosas geniales o simplemente explorar todos los rincones ocultos», concluyó Gatan.

Suiza, el país con más búnkeres del mundo

En Suiza, cada habitante tiene un lugar asegurado en refugios subterráneos de hormigón, los cuales se hicieron obligatorios en la década de 1960, y a día de hoy forman parte de la identidad del país. Con muros imponentes y puertas de hormigón armado de unos 25 centímetros de espesor, en estos momentos se calcula que hay 365.000 refugios en el país, suficientes para albergar a los nueve millones de habitantes de Suiza.

Estos espacios sirven «particularmente en caso de bombardeo y ataque nuclear para estar protegido contra la onda expansiva y del aire exterior que estará nuclearizado», explicó Nicola Squillaci, jefe del servicio de protección civil y asuntos militares de Ginebra. «Son una especie de cápsula con salidas seguras y una puerta principal que funciona como esclusa de aire. Si el edificio se derrumba, el refugio quedará intacto».

Cada búnker debe pasar una inspección obligatoria cada diez años y recibir un certificado de aptitud. Si no cumple los requisitos, el propietario debe realizar las reparaciones necesarias o cubrir los costes correspondientes.

Mientras, desde la Oficina Federal de Protección Civil explican que «la mayoría de la población vive en edificios que incluyen sus propios búnkeres. Si no hay refugio en un edificio habitado, existen instalaciones públicas». Asimismo, en declaraciones a BBC, aseguró que «la sólida carcasa exterior del refugio puede resistir al menos 10 toneladas de presión por metro cuadrado (es decir, 1 bar), lo que significa que puede soportar el derrumbe de un edificio sobre él».

Finalmente, «los refugios pueden ofrecer a la población una cierta protección temporal contra los eventos de radiación. Una guerra nuclear a gran escala será siempre catastrófica y ningún Estado puede protegerse contra sus efectos», destacó el portavoz del departamento federal de Defensa, Andreas Bucher.

Antecedentes históricos

El origen de la red de búnkeres se remonta a la Segunda Guerra Mundial; durante este período, Suiza adoptó un modelo de neutralidad armada. En este contexto, se fomentó la construcción de refugios civiles como militares en la roca de los Alpes. Durante la Guerra Fría, los búnkeres se consolidaron como un elemento crucial ante un posible ataque nuclear.

Hoy, en pleno siglo XXI, las tensiones geopolíticas han hecho que los refugios vuelvan a cobrar protagonismo. Estos forman parte de la rutina de los suizos, aunque muchos se utilizan como despensas, trasteros, bodegas, museos, hoteles o restaurantes. Sin embargo, por ley, la estructura debe mantenerse intacta y, en caso emergencia, los residentes tienen dos días para restituir el espacio a su función de refugio.