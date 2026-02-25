La efectiva estrategia del matemático Stefan Mandel para ganar la lotería 14 veces: funciona

¿Cuántas veces has soñado con ganar la lotería? La lotería tiene sus raíces en antiguas civilizaciones, donde se utilizaban sorteos para financiar proyectos públicos. En la antigua China, por ejemplo, el «Keno» se utilizaba desde el siglo II a.C. para recaudar fondos, un precursor de las loterías modernas. En Europa, la lotería nació en el siglo XV, con Bélgica, Francia e Italia organizando sorteos para financiar obras públicas y de caridad. En 1445, L’Ecluse en Bélgica llevó a cabo una de las primeras loterías documentadas, ofreciendo premios que incluían bienes como vino y telas.

Durante el siglo XVI, la popularidad de las loterías creció y se institucionalizó en varios países europeos. La primera lotería oficial de Inglaterra se celebró en 1569 para financiar la construcción de barcos. A pesar de la expansión, hubo períodos de prohibición debido a preocupaciones sobre el juego y la corrupción. El siglo XVII vio un aumento en el uso de las loterías para financiar proyectos públicos en Francia, donde el rey Luis XV estableció una lotería nacional en 1720. En América, las colonias comenzaron a organizar loterías en el siglo XVIII para financiar escuelas y universidades, siendo la primera en Virginia en 1612. A finales del siglo XIX, muchas loterías fueron prohibidas en Estados Unidos, pero en el siglo XX, resurgieron como una herramienta de recaudación de fondos.

El truco definitivo para ganar la lotería

La probabilidad de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad es de 1 entre 100.000, una cifra notablemente más alta en comparación con otros juegos de azar, como la Primitiva (1 entre 139.838.160) y Euromillones (1 entre 76.275.360). A lo largo de la historia, algunos han intentado utilizar matemáticas para aumentar sus posibilidades de éxito en estos sorteos.

Un caso destacado es el de Stefan Mandel, un matemático rumano-australiano que logró ganar la lotería en 14 ocasiones mediante un ingenioso método llamado «condensación combinatoria». Esta estrategia se basa en analizar el historial de sorteos para identificar combinaciones con mayor probabilidad de ganar, evitando así la necesidad de comprar todas las combinaciones posibles, lo que sería extremadamente caro.

Mandel formó un consorcio de inversores para financiar la compra masiva de décimos que cubrieran las combinaciones identificadas. Uno de sus mayores logros fue en 1992, cuando su grupo adquirió más de 7 millones de décimos para la lotería de Virginia, lo que les permitió ganar el premio mayor de 27 millones de dólares y varios premios secundarios.

El éxito de Mandel atrajo la atención de las autoridades estadounidenses, que investigaron su método, pero no encontraron irregularidades. Sin embargo, su estrategia condujo a cambios en las normativas de lotería, prohibiendo la compra masiva de décimos y el uso de sistemas computarizados, con el fin de proteger la integridad de los sorteos y evitar que otros replicaran su método.

Método de Stefan Mandel

Mandel elegía sorteos donde el premio mayor era al menos tres veces el número total de combinaciones posibles. Esto aseguraba que el potencial de ganancia superara la inversión. Para un sorteo en el que se deben elegir seis números entre 1 y 40 (similar al formato del Euromillones), se calculaba el total de combinaciones posibles, que en este caso asciende a 3.838.380. Después de seleccionar el sorteo adecuado, Mandel organizaba una inversión masiva para comprar décimos que cubrieran todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, si el premio total era de 10 millones de euros y cada décimo costaba un euro, invertir en todas las combinaciones le generaría un beneficio potencial de 6.161.620 euros tras deducir el coste de los décimos. Para llevar a cabo su plan, Mandel formó un consorcio de inversores que le proporcionaban el capital necesario para adquirir el volumen de décimos requeridos. Con el dinero recaudado, compraba los décimos en diferentes casas de apuestas para maximizar sus posibilidades y cubrir todas las combinaciones identificadas.

Lotería de Navidad

El primer premio de la Lotería de Navidad es El Gordo, que otorga 4 millones de euros por serie, con una probabilidad de ganar de 1 entre 100.000. Otros premios importantes incluyen el segundo, con 1.250.000 euros, y el tercero, que ofrece 500.000 euros, ambos con la misma probabilidad de 1 entre 100.000. Además, hay dos cuartos premios de 200.000 euros y ocho quintos premios de 60.000 euros, lo que aumenta las posibilidades de ganar.

En términos generales, la probabilidad de obtener algún premio en la Lotería de Navidad es considerablemente mayor que en otras loterías, ya que se calcula que alrededor del 70% de los décimos comprados logran ganar algo.

En comparación, la Primitiva y el Euromillones presentan probabilidades mucho más bajas de ganar, con 1 entre 139.838.160 y 1 entre 76.275.360, respectivamente. Así, la Lotería de Navidad se consolida como uno de los sorteos más esperados del año en España, no sólo por los premios, sino también por la tradición y el ambiente festivo que la rodea.

Con más de 200 años de historia, sigue siendo un símbolo de esperanza y alegría, consolidándose como una de las tradiciones más queridas y esperadas de la temporada en nuestro país