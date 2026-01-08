La dieta que sigue Carlos Sainz, 63 años y su rutina: «Tiene 45 años» según su fisioterapeuta

Carlos Sainz tiene 63 años, pero sigue una dieta y una rutina que le hace tener 45 años, según su fisioterapeuta. Estamos ante una serie de cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Cada detalle que ponemos en práctica puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Un giro radical quede acabar siendo lo que nos hará estar en plena forma como este deportista de élite que no para de sumar triunfos para España, con una edad en la que muchos se han jubilado.

La rutina de este deportista es una de las que más podemos descubrir de la mano de una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. A medida que sumamos años es importante estar pendientes de una serie de elementos que sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede quitarnos años siguiendo el modelo de Carlos Sainz.

Tiene 45 años según su fisioterapeuta

El fisioterapeuta que trabaja codo con codo con uno de los máximos expertos de nuestro país nos ha dado algunos elementos que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Con un cuidado que será el que nos dará algunos detalles que pueden ser esenciales.

Este tipo de cuidados que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, tocará tener en consideración. A medida que sumamos años podemos descubrir lo mejor de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Es hora de apostar claramente por una situación que puede acabar siendo lo que nos afectará en estos días en los que todo puede ser posible. Es momento de conseguir una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos ayudarán a mantener algunos elementos esenciales.

Este deportista de élite es un ejemplo a seguir, por lo que, son muchos los que le dan algunos elementos esenciales que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Esta es la dieta que sigue Carlos Sainz a sus 63 años.

El ingrediente secreto de la dieta de Carlos Sainz

En una entrevista a Marca, este deportista ha explicado que: «Desayunar tostadas con mantequilla de sésamo tostado obra maravillas porque es calórico y duradero». El Tahiri es una crema que se ha acabado imponiendo en estos días en los que cada elemento es esencial en estos días en los que necesitamos energía para empezar a cuidarnos un poco más, en estos días que empezaremos a cuidarnos.

Te proponemos esta receta que puede acabar siendo lo que nos ayudará a crear una base que nos quitará años en estos días en los que queremos seguir una dieta un poco diferente.

Ingredientes:

1 taza de semillas de sésamo (sin tostar o tostadas, según tu preferencia)

2 a 4 cucharadas de aceite de oliva (o aceite de sésamo)

1 cucharada de jugo de limón (ajusta al gusto)

1 diente de ajo (opcional)

Agua (cantidad necesaria para ajustar la textura)

Sal al gusto

Preparación: