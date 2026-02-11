Adiós a la grasa incrustada en el horno: la mezcla para que brille como el primer día

La limpieza del horno es una de las tareas del hogar que más solemos posponer. La acumulación de restos de comida quemados, grasa y suciedad adherida convierte este electrodoméstico en uno de los más difíciles de limpiar sin recurrir a productos químicos agresivos, los cuales pueden resultar perjudiciales tanto para las propias superficies del horno como para nuestra salud. Afortunadamente, se ha hecho viral en redes sociales como TikTok un truco casero muy sencillo y efectivo para dejar este electrodoméstico como nuevo utilizando ingredientes que todos tenemos en casa: limón, vinagre, agua, bicarbonato y sal.

El uso constante del horno hace que inevitablemente se acumule grasa en las paredes, las bandejas, las rejillas y, sobre todo, el cristal de la puerta. Cuando esta suciedad se acumula durante varios meses, eliminarla parece una tarea prácticamente imposible. Por este motivo, los expertos recomiendan limpiar el horno una o dos veces al mes, ya que la suciedad puede generar malos olores, e incluso afectar al sabor de los alimentos.

El truco viral para limpiar la grasa del horno

«El horno de casa estaba realmente hecho un desastre, lleno de grasa y suciedad por todos lados, así que decidí dejarlo como nuevo. Había visto por todas partes un hack que recomendaba poner agua con limón, vinagre, bicarbonato y sal dentro del horno durante unos 30 minutos a 180 grados. No sabría decir exactamente cuánto hizo el vapor y cuánto el esfuerzo posterior, pero lo cierto es que funcionó, porque después de un buen rato dándole con el trapo quedó impecable.

«El horno de casa estaba realmente hecho un desastre, lleno de grasa y suciedad por todos lados, así que decidí dejarlo como nuevo. Había visto por todas partes un hack que recomendaba poner agua con limón, vinagre, bicarbonato y sal dentro del horno durante unos 30 minutos a 180 grados. No sabría decir exactamente cuánto hizo el vapor y cuánto el esfuerzo posterior, pero lo cierto es que funcionó, porque después de un buen rato dándole con el trapo quedó impecable.

Saqué el vidrio para limpiarlo por ambos lados, repasé la parte inferior y el interior a fondo, y la esponja terminó hecha un asco de toda la grasa que iba saliendo con relativa facilidad. En total estuve cerca de una hora para dejarlo así, rematando con una limpieza exterior para los detalles finales. Por último, la rejilla, que estaba llena de grasa, también quedó bien brillante».

En los últimos años, ha aumentado de forma exponencial el interés por las alternativas naturales en el ámbito del hogar. Cada vez más personas están tomando conciencia del poder de ingredientes como el bicarbonato o el vinagre para actuar sobre la suciedad más incrustada. Más allá del ahorro económico que suponen este tipo de soluciones, son menos perjudiciales para el medio ambiente y la salud.

En este contexto, el truco que se ha hecho viral para decir adiós a la grasa del horno de una vez por todas combina ingredientes comunes como el bicarbonato, el limón y el vinagre, los cuales tienen propiedades desengrasantes, desodorizantes y ligeramente abrasivas. Cuando estos elementos se combinan con el calor del electrodoméstico, se genera vapor que actúa sobre la suciedad más incrustada.

En un recipiente apto para horno se añade agua caliente junto con rodajas de limón, un chorro de vinagre, bicarbonato de sidui y una pequeña cantidad de sal. A continuación, se introduce el recipiente en el horno y se enciende a unos 180 grados durante aproximadamente 30 minutos. Durante ese tiempo, la mezcla comienza a evaporarse. El vapor generado se distribuye por todo el interior del horno y reblandece la grasa. El limón y el vinagre ayudan a disolver la suciedad, mientras que el bicarbonato ayuda a despegar los restos adheridos.

No se trata de una solución milagrosa que elimina completamente la suciedad por sí sola, pero sí facilita la limpieza posterior. Una vez transcurrido el tiempo se apaga el horno y se deja enfriar. Una vez frío, basta con pasar un estropajo o un trapo húmedo para retirar la grasa con facilidad.

Las rejillas y las bandejas del horno también acumulan mucha grasa, aunque muchas veces estos elementos pasan completamente desapercibidos. Se puede aprovechar el mismo método de vapor para eliminar la suciedad incrustada o sumergirlas en agua caliente con bicarbonato y vinagre para devolverles su brillo original.

Una vez finalizada la limpieza interior, es momento de repasar el exterior del horno. Un paño húmedo con un poco de vinagre o detergente suave suele ser suficiente para completar el trabajo y dejar el electrodoméstico como nuevo.